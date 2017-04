GESTION DE LA FAF Ces faits qui fragilisent Zetchi

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF s'est adressé hier aux arbitres de l'élite

Le mode de gestion du nouveau président de la FAF semble ne pas convaincre certains observateurs et spécialistes estimant qu'il y a absence de concertation et de communication avec les acteurs concernés.

La gouvernance de la Fédération algérienne de football (FAF) par Kheireddine Zetchi semble se fragiliser de plus en plus après seulement trois semaines de son élection avec plusieurs faits marquants dont le report des demi-finales de la coupe d'Algérie, les démissions de Mahfoud Kerbadj de la LFP et Toufik Korichi de la DTN, sans oublier le cas de la nomination du nouveau sélectionneur des Verts, l'Espagnol, Lucas Alcaraz...

Dans l'ordre chronologique des faits, il y a lieu de noter la suspension provisoire du championnat d'Algérie jusqu'à épuration de matchs en retard. Ce qui a été bien apprécié pour une histoire de fair-play et d'éthique. Ensuite, il y a eu cette histoire du report des demi finales de la coupe d'Algérie qui, réglementairement est du ressort de la FAF. Et là, il faut aussi relever cette polémique sur la désignation des domiciliations de ces demi-finales de la coupe d'Algérie au stade du 5-Juillet et surtout la convocation des présidents des clubs concernés par le président de la FAF pour ce faire... Ensuite, il y a eu la première surprise du nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, à savoir la nomination bien inattendue de Fodil Tikanouine en qualité de Directeur technique national (DTN) alors que lors de la réunion du Bureau fédéral, il était convenu que l'on garde provisoirement Toufik Korichi pour débuter la nouvelle saison avec une nouvelle organisation de cette DTN. Et c'est certainement la nomination du nouveau sélectionneur qui aurait précipité celle du DTN pour ne pas subir des critiques sur la nomination d'un sélectionneur en l'absence de la nouvelle DTN. Or, le nouveau DTN, Tikanouine n'aurait pas été consulté pour cette nomination. D'autre part, le ministre de la jeunesse et des Sports, avait même fait remarquer que le président de la FAf ferait mieux de consulter le ministère à propos de la désignation d'un nouveau sélectionneur des Verts. Bien évidemment le ministre a pris la précaution de préciser que ce n'est pas une «obligation,.... Mais force est de reconnaître que le nouveau président ne l'a finalement pas fait. Et ce fut donc la seconde surprise du président cde la FAF que de finaliser avec un sectionneur peu connu et surtout pas de l'envergure attendue par les Algériens...

Entre-temps, le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj annonce sa démission de cette instance dès la fin du championnat. D'aucuns ont lié cette démission avec ce qui s'est passé lors de l'élection du président Zetchi à la tête de la FAF alors que le président de la commission électorale Baâmer a boycotté l'AG élective pour voir Hassan Hammar occuper cette fonction. Ce dernier avait même annoncé son intention de briguer la présidence de la LFP alors que Kerbadj vient d'être élu pour un mandat jusqu'en 2019!

C'est un «signe» qui a été interprété comme une manière de pousser Kerbadj à céder son poste...

Par la suite, il y a eu la démission de Toufik Korichi de la DTN pour incompatibilité d'humeur avec le nouveau DTN alors qu'il ne faut pas oublier la déclaration de Zetchi, le candidat à la FAF, qui avait annoncé bien avant son élection que la DTN connaîtra un nouveau directeur... Et tout ceci se passe au moment où, hormis la sélection «A» qui vient de connaître son nouveau sélectionneur, toutes les autres sélections attendent leur nouveau patron respectif. Mieux encore, les «Olympiques» sont depuis dimanche en stage sous la houlette du technicien «intérimaire» Ameur Chafik...

Le dernier fait pouvant fragiliser la gestion actuelle du président de la FAF est cette information donnant Koussa démissionnaire de la présidence de la Commission fédérale des arbitres (CFA). En effet, aux dernières nouvelles, Koussa aurait démissionné de son poste de président de la CFA contestant la nomination de M.Amalou en qualité de responsable de la commission de désignation des arbitres. Mais la question qui se pose est donc de savoir pourquoi cette démission aujourd'hui alors que la désignation de M.Amalou date de la dernière réunion du Bureau fédéral?...

Et cela se passe au moment où, Koussa s'est fait remarquer par son absence lors de la réunion d' hier qu'a présidée Zetchi avec les arbitres de la Ligue 1 et 2 mais en présence de M.Amalou?...

A noter enfin que lors de cette séance de travail, le président de la FAF a tenu à sensibiliser les arbi

tres sur l'importance des rencontres de championnat de cette fin de saison où les enjeux sont grands que ce soit pour les places d'accessit ou pour les places de maintien.

M.Zetchi a exhorté les arbitres à faire preuve de sens de responsabilité et d'impartialité.