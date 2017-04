CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017 DE JUDO L'Algérie championne par équipes

La délégation algérienne a récolté la moisson de 20 médailles

Les sélections algériennes de judo (messieurs et dames) ont été sacrées championnes d'Afrique par équipes en battant leurs homologues tunisiennes en finales de la compétition disputées avant-hier dans la capitale malgache Antananarivo.

Grâce à ce double succès, l'Algérie remporte haut la main le titre africain en portant son total à 20 médailles (9 vermeil, 5 argent et 6 bronze). Lors de la 3e et dernière journée disputée par équipes, la sélection masculine, exempte au 1er tour, s'est imposée devant le Cameroun au 2e tour, avant de battre l'Egypte en demi-finale puis la Tunisie en finale.

Chez les dames, les Algériennes ont réalisé un parcours sans faute en dominant respectivement la Guinée (1er tour), le Cameroun en demi-finale et l'Egypte en finale.

Au classement final, l'Algérie consolide sa 1re place, devançant respectivement la Tunisie (3 or, 7 argent et 1 bronze) et l'Egypte (2 or, 2 argent et 7 bronze). Les sept autres médailles d'or algériennes ont été décrochées par Kaouthar Oualal (-78 kg), Sonia Asselah (+78 kg), Meriem Moussa (- 52 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg), Houd Zourdani (- 66 kg) et le doublé de Nadjib Temmar (+100 kg et Open).

Les autres médailles algériennes ont été remportées par Mohamed Rebahi (-60 kg), Wali Ezzine (-66 kg), Ratiba Tariket (-57 kg), Sonia Asselah (Open) et Imene Agouar (-70 kg) pour l'argent, alors qu'Amina Belkadi (-63 kg), Faïza Aissahine (-52 kg), Oussama Djeddi (-73 kg), Souad Belakhal (-70 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mehdi Lili (+100 kg) se sont adjugés le bronze.

Au total, 188 athlètes (113 messieurs et 75 dames) de 22 pays ont pris part à ces championnats d'Afrique 2017, organisés du 14 au 16 avril à Antananarivo, dont 18 Algériens (9 messieurs / 9 dames).