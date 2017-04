COUPE DE LA CAF - 16ES DE FINALE:APRÈS L'ÉLIMINATION DE LA JSK DE L'AVENTURE AFRICAINE Place au sauvetage des Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Quand bien même certains supporters ont tenu à crier tout leur mécontentement et leur profonde déception, l'heure est maintenant plus que jamais à la mobilisation pour sauver la JS Kabylie.

En concédant avant-hier un piètre 0-0 au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou face aux Congolais du TP Mazembe, notre second représentant en coupe de la CAF a malheureusement été éliminé sans gloire de la compétition africaine, remportée par le passé à maintes reprises par le ténor kabyle.

Une manche retour au cours de laquelle le très nombreux public kabyle est totalement resté une fois de plus sur sa faim, tant les Canaris alignés dimanche dernier par le duo Rahmouni-Moussouni, ont complètement raté le coche.

En alignant un onze kabyle new-look, et surtout contraint d'être sérieusement remanié, pour cause de plusieurs absences de taille, le coach Rahmouni dira après coup avoir évité de prendre le risque de faire jouer deux éléments clés comme Raïah et Aïboud. Il est vrai que ces deux excellents joueurs reviennent de blessures, et constituent désormais des atouts de taille au cours des prochains matchs retard que doivent livrer les Canaris. Il n'en demeure pas moins que la JS Kabylie a encore fait preuve d'un manque flagrant d'efficacité en attaque, face à des Corbeaux de Lubumbashi qui ont joué la prudence, avec l'objectif affiché d'entrée, de bien défendre leur 2 à 0 glané une semaine auparavant en RDC. D'ailleurs, le TP Mazembe a connu une sérieuse frayeur à la 23ème mn, lorsque Boulaouidet manqua «l'immanquable» face à un portier visiteur, tout heureux de voir le ballon «atterrir» dans ses bras, alors que tout le camp kabyle croyait au but de «l'espoir».

Une occasion en or complètement gâchée par le longiligne attaquant de pointe des Canaris, et qui allait d'ailleurs constituer bel et bien un véritable tournant, pour le plus grand dépit des milliers de supporters kabyles. Après la pause, alors que tout le monde attendait un sérieux réveil de l'attaque kabyle, il n'en fut rien malgré les incorporations de Baïtèche, et notamment celle du très percutant Mehdi Benaldjia.

D'ailleurs, l'ex-joueur offensif de l'USM Alger allait s'avérer à lui seul un véritable poison pour la défense congolaise, à l'image de ce très redoutable tir qui allait échouer sur le poteau gauche de l'excellent keeper Gbohouo. Une action éclair qui aurait pu connaître un meilleur sort pour les Canaris, d'autant plus qu'on jouait la 74ème mn de jeu.

Cependant, durant toute la seconde période de jeu, les camarades du capitaine Ali Rial ont multiplié beaucoup de maladresses devant la cage adversaire, tant les Canaris étaient vraiment dans un jour sans. Kalaba et Coulibaly avaient bien assuré l'essentiel à Lubumbashi, en permettant au TP Mazembe des Sinkala, Kasusula, et autres Kouame, de se qualifier sans grande surprise, aux dépens d'un hôte kabyle, désormais éliminé d'une compétition, visiblement «de trop» pour notre dernier malheureux représentant en coupe de la CAF. Et quand bien même certains supporters ont tenu à crier tout leur mécontentement, et leur profonde déception, l'heure est maintenant plus que jamais synonyme de mobilisation pour sauver la JS Kabylie.

A ce titre, les Canaris reprendront aujourd'hui le chemin du stade de Tizi Ouzou, notamment pour se «focaliser» désormais sur leur match retard, prévu ce vendredi à Batna contre le CAB des Aurès.

Un très prochain sacré duel entre le ténor kabyle du Djurdjura, et des Chaouis, actuellement 15ème au même titre que leur futur adversaire kabyle. Dixit le coach Rahmouni: «Notre élimination de la coupe de la CAF ne devra avoir aucune incidence sur la JSK, avant d'affronter ce week-end le CAB!». C'est le voeu pieux de tous les inconditionnels des Canaris kabyles, et de tous ceux qui ont honoré avant-hier les défunts Gasmi, Hemani et le Camerounais Ebossé. Trois regrettés attaquants qui avaient «marqué» de leur vivant, un prestigieux ténor au lustre d'antan, réduit aujourd'hui à jouer sa survie en Ligue 1 Mobilis.