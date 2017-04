INTER MILAN Simeone, Conte, Emery... les cibles des Nerazzurri

A la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l'Inter Milan aurait ciblé en priorité Antonio Conte et Diego Simeone, mais d'autres pistes seraient à l'étude et notamment celle menant au Parisien Unai Emery. A en croire les informations de l'édition d'hier de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte (Chelsea) et Diego Simeone (Atlético Madrid) resteraient les priorités de l'Inter Milan. A la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Stefano Pioli qui aurait grillé ses derniers jokers à la tête des coéquipiers de Mauro Icardi, les Nerazzurri seraient disposés à sortir le carnet de chèques pour récupérer l'Italien ou l'Argentin qui pourrait percevoir un salaire annuel de 10-11 M en Lombardie. Un bail de cinq ans serait visiblement dans les tuyaux. Mais compte tenu de la complexité de ces dossiers, les Intéristes exploreraient aussi d'autres pistes en parallèle. Marco Silva (Wolverhampton), Jorge Sampaoli (FC Séville), Luciano Spalletti (AS Rome) et Leonardo Jardim (Monaco) figureraient ainsi sur les tablettes de l'actuel septième de Série A, mais deux nouveaux profils seraient également à l'étude pour la saison prochaine. Selon nos confrères transalpins, Mauricio Pochettino (Tottenham) et Unai Emery (Paris Saint-Germain) pourraient aussi intéresser les dirigeants milanais. L'ancien coach du FC Séville aurait également été ciblé par la Roma (... et Monchi), mais son avenir continuerait visiblement de s'écrire sous les couleurs du club de la capitale, a-t-on appris dans les colonnes de L'Equipe. Le technicien espagnol aurait émis le souhait de rester en France. Et en cas de confirmation, le successeur de Laurent Blanc pourrait même être conforté avec des ajustements au sein de son staff.