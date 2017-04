MONTPELLIER Une somme importante pour s'offrir Boudebouz

Auteur de sa meilleure saison de Ligue 1 française sur le plan statistique (11 buts et 8 passes décisives en 28 matchs), Ryad Boudebouz s'est imposé cette année comme l'un des éléments les plus importants de l'effectif pailladin. Mais l'international algérien pourrait également être celui qui offrira au MHSC sa plus grosse rentrée d'argent lors de la prochaine intersaison. Doté d'un bon de sortie, le Montpelliérain, sous contrat jusqu'en 2019, ne sera pas bradé par son club, qui compte bien profiter pleinement de l'intérêt suscité par le joueur pour faire grimper les enchères. Et selon France Football, c'est une somme de 15 millions d'euros qu'il faudra proposer pour avoir l'attention des dirigeants pailladins. Une base de discussion élevée, qui pourra évoluer au gré des offres, mais qui confirme la volonté du MHSC de capitaliser au maximum sur la valeur marchande de son maître à jouer.