La fin de la compétition fixée au 13 mai

La 30e et dernière journée du championnat amateur de football se jouera le week-end du 12 et 13 mai prochain, a annoncé mercredi la Ligue nationale de football amateur (LNFA) sur son site officiel. La 28e journée aura lieu ce vendredi alors que la 29e et avant-dernière journée est fixée au week-end du 28- 29 avril, précise la même source. Hormis le groupe Ouest qui a connu son dénouement avec l'accession du WA Tlemcen en Ligue 2 Mobilis après deux saisons passées en amateur, les deux autres groupes: Est et Centre n'ont pas encore livrés leur verdict. Au Centre, la lutte sera rude entre notamment le RC Kouba (1er, 52 pts) et l'US Beni Douala qui suit derrière avec 49 points mais avec un match en moins. Du côté de l'Est, l'AS Aïn M'lila a pris une sérieuse option pour l'accession en distançant son poursuivant direct l'USM Annaba de cinq unités, à trois journées de l'épilogue.