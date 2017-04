AFFAIRE DU MATCH US BENI DOUALA-WR M'SILA Match perdu et défalcation de six points pour le WRM

La commission de discipline de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) a donné match perdu par pénalité au WR M'sila dans l'affaire de sa rencontre en déplacement face à l'US Beni Douala qui l'emporte sur tapis vert (3-0), a annoncé hier la LNFA sur son site officiel. Cette rencontre comptant pour la 26e journée du championnat amateur (Gr. Centre) ne s'est pas jouée suite au refus du WR M'sila de se présenter au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Le bus de la délégation de M'sila a fait l'objet d'un caillassage avant leur arrivée au stade, ce qui a poussé les dirigeants de l'équipe à renoncer de prendre part au match, selon le rapport publié sur le site de la LNFA. Dans la feuille de match et les rapports initiaux et complémentaires des officiels de la rencontre, «il apparaît qu'abstraction des vitres cassés et des palabres verbales entre les deux délégations sans aucune agression physique de part et d'autre, les conditions de sécurité étaient présentes pour le déroulement de la rencontre», souligne le rapport qui met l'accent sur «une présence renforcée des forces de l'ordre en charge de la rencontre (présence confortée par les photos fournies par le club WRM). Outre match perdu par pénalité, le WR M'sila a écopé d'une défalcation de six points en plus d'une amende de 100 000 dinars au moment où le président de section l'US Beni Douala Ammam Hocine s'est vu infliger une suspension d'une année à compter du 19 avril 2017 de toute fonction officielle en plus d'une amende de 30 000 DA pour «incitation à la violence». Avec cette décision, la formation de Beni Douala rejoint le RC Kouba en tête du classement avec 52 points chacun alors que le WR M'sila rétrograde de la 3e à la 4e place avec 40 points.