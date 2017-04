CHAMPIONNAT DE NATIONALE UNE DE VOLLEY (MESSIEURS) Quatre équipes en course pour le titre

Les clubs du GS Pétroliers, l'OMK El Milia, l'ES Sétif et NR Bordj Bou Arrèridj se disputeront le titre de champion d'Algérie de volley-ball 2017, lors de deux tournois comptant pour la 3e phase de la Nationale Une messieurs, dont le premier est prévu à El Milia (Jijel) aujourd'hui, demain et samedi. Le 2e tournoi pour le titre se disputera le week-end prochain à Douéra (Alger), selon le programme publié sur le site de la Fédération algérienne de volley-ball. Le premier au classement à l'issue des deux tournois sera sacré champion d'Algérie 2017. Pour le maintient en Nationale Une, la compétition regroupant le MCB Laghouat, le WO Rouiba, l'ASV Blida et RC M'sila, se jouera avec la même formule, dont le premier tournoi est prévu à la salle du Caroubier (Alger) aujourd'hui, demain et samedi.

Les deux derniers à l'issue des deux tournois seront relégués au palier inférieur. Le NR Bordj Bou Arrèridj est détenteur du titre de champion d'Algérie depuis 2014.