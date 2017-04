COUPE D'ALGÉRIE DE HANDBALL (DAMES) Trois clubs déclarent forfait pour les quarts de finale

Les clubs du NRF Constantine, HC Mila et ASFAK Constantine ont déclaré forfait pour les quarts de finale de la coupe d'Algérie de handball, seniors dames, prévus vendredi prochain, a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). Suite à ces trois forfaits, le CHB Bachdjarah, le HBC El-Biar et le HHB Saïda sont directement qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Il reste donc un seul quart de finale à disputer entre le GS Pétroliers et le CF Boumerdès, vendredi à Bou Ismaïl (Tipasa) à partir de 16h30. Les 8es de finale de la coupe d'Algérie féminine avaient également été marqués par les forfaits de trois clubs à savoir le FS Constantine, le CR Didouche Mourad et la JS Awzellaguen.