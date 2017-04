COUPE D'ALGÉRIE DE NATATION Plus de 200 athlètes attendus ce week-end

La coupe d'Algérie de natation (Filles-Garçons) aura lieu les 21 et 22 avril à la piscine Hacène Khitmane de Sonatrach (Alger) avec la participation de plus de 200 athlètes, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de natation (FAN). Cette compétition est ouverte aux 24 premiers clubs selon le classement des Inter- clubs de la saison en court et se déroulera en trois séances. La première séance prévue le 21 avril à 9h du matin, verra la programmation de huit courses, la seconde sept courses et la troisième et dernière séance huit courses. Cette édition de la coupe d'Algérie de natation verra la participation de 208 athlètes (Filles/Garçons) issus des clubs d'Alger, Boumerdès, Tlemcen, Béjaïa, Oran, Jijel, Tipasa et Sétif, précise la même source. Des coupes seront remises aux clubs dames et messieurs qui totalisent le plus grand nombre de points au classement par sexe. Un trophée sera également remis au meilleur athlète de chaque programme pour les deux sexes.