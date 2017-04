JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 57 pays participeront à l'édition 2017 à Bakou

Les athlètes des 57 pays de la Fédération sportive de la solidarité Islamique (FSSI) participeront à la 4ème édition des Jeux de la solidarité islamique que Bakou (Azerbaïdjan) accueillera du 12 et au 22 mai prochain, a annoncé le comité d'organisation des JSI 2017 (COJISA). D'autre part, La FSSI et le COJISA ont négocié un accord avec toutes les parties pour permettre aux athlètes du Koweït de participer aux Jeux en tant qu'athlètes autonomes des Jeux de la solidarité islamique, sous le drapeau de la FSSI. Dans le cadre de cet accord, seuls les athlètes et les entraîneurs seront accrédités par la FSSI et porteront des uniformes de la FSSI. Toute médaille gagnée, sera effectuée sous la bannière de la FSSI. Le Koweït est suspendu par le Comité international olympique (CIO) pour ingérence des autorités. Plus de 5 000 athlètes et officiels de quatre continents sont attendus à Bakou pour les Jeux de la solidarité islamique. Les athlètes se disputeront 270 médailles d'or, dans 20 disciplines sportives.