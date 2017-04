JSM BÉJAÏA Les Vert et Rouge fin prêts

Par Boualem CHOUALI -

A quarante-huit heures de l'importante rencontre d'après-demain samedi au stade le l'Unité maghrébine de Béjaïa, face au MC El Eulma pour le compte de la 28e journée de Ligue 2 Mobilis, les gars de Yemma Gouraya sont fin prêts pour cette grande bataille de cette dernière ligne droite. Une bataille directe et l'autre indirecte, puisque le doyen des clubs kabyles qui n'a pas son destin en main doit gagner toutes ses rencontres et espérer voir les autres équipes, notamment l'US Biskra, trébucher. Les joueurs affichent un moral au beau fixe et semblent décidés plus que jamais à faire de leur mieux pour passer cet obstacle afin de bien préparer les deux dernière rencontres qui s'annoncent des plus difficile aussi. C'est dire que les trois rencontres restantes sont toutes des finales de coupe. Le coach des Vert et Rouge, Younès Ifticène qui dispose de tout son effectif avec le retour de Bilal Bensaha, qui souffrait d'une blessure au genou contractée lors du match de la 24e journée contre le CABBA, ne veut pas rater cette rencontre à domicile face à une équipe qui lutte pour son maintien. En effet, cette rencontre mettra aux prises deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. La JSMB qui combat encore pour monter sur le podium à la fin des courses, mais avec une victoire sine qua non ce samedi d'un côté, et le MC El Eulma qui lutte pour éviter le purgatoire, c'est dire toutes les étincelles que peut dégager cette rencontre qui s'annonce palpitante. De leur côté, les joueurs qui s'entraînent dans une ambiance bon enfant, auront à s'exercer sur le schéma tactique arrêté par leur coach en chef pendant deux autres séances de travail que le staff technique a programmées pour aujourd'hui et demain, à l'heure du match (16h, ndlr). Contrairement aux autres rencontres où la mise au vert se passe 24 heures seulement avant leur déroulement, pour celle-ci la mise au vert à l'hôtel Providentia, sis à proximité du stade de l'UMA, intervient à 48 heures du rendez-vous face au MCEE. Un match que les Béjaouis ne devront en aucun cas rater, s'ils veulent vraiment garder leurs chances intactes pour l'accession en Ligue 1 Mobilis. La bataille sera rude, surtout que des équipes comme l'USM Blida et l'US Biskra sont bien parties pour valider les deux derniers tickets après l'accession du Paradou AC. Mais pour les gars de la Soummam, du moment que le football n'est pas une science exacte et tant que le championnat n'est pas terminé, l'espoir est toujours permis et la JSMB croit encore en sa belle étoile cette année. Par ailleurs, afin de permettre une grande affluence du public Vert et Rouge de Yemma Gouraya, la direction de la JSM Béjaïa a pris la louable initiative de permettre un accès gratuit aux gradins pour les supporters du club désirant se rendre au stade, samedi prochain, pour soutenir leur équipe favorite à l'occasion de cette importante, voire même capitale rencontre face au MC El Eulma. De leur côté, les inconditionnels supporters de la JSMB comptent envahir les gradins du stade de l'Unité maghrébine ce week-end, pour encourager leurs favoris à arracher les points de la victoire.