LIGUE 1 MOBILIS - MATCH RETARD:MC ORAN-MC ALGER (DEMAIN-17H) Deux Mouloudia aux objectifs opposés

Par Lounès MEBERBECHE -

Chaque formation cherchera demain à soigner d'abord son compteur de points, mais avec des objectifs diamétralement opposés, puisque le Doyen vise à rattraper le leader sétifien, tandis que le MCO tentera de sortir du ventre mou du classement.

Pour le compte de la 20e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis, une belle affiche est prévue demain dans l'Oranais qui mettra aux prises les Hamraoua du MC Oran aux Vert et Rouge du MC alger. Cette empoignade, qui a toujours drainé les grandes foules, débutera à 17h et sera retransmise en direct sur le petit écran, mais cela n'empêchera certainement pas les fidèles fanatiques des deux clubs de se rendre au stade Ahmed-Zabana d'Oran pour soutenir leurs équipes. Pour ce qui est de la position des deux formations au classement de la Ligue 1, les Algérois du MCA sont mieux casés, étant positionnés à la 3e place avec 36 points au compteur, mais surtout avec trois matchs en retard dont celui-là face au MCO.

Les Oranais, eux, sont coincés à la 9e place avec 31 unités, avec deux matchs en moins. C'est dire que chaque formation cherchera demain à soigner d'abord son compteur, mais avec des objectifs diamétralement opposés, puisque le Doyen vise à rattraper le leader sétifien et maintenir ses chances pour jouer le titre, tandis que le MCO tentera de sortir du ventre mou du classement et rattraper son retard après sa dégringolade en cette phase retour.

Ainsi, pour évoquer la situation actuelle du MCA, les protégés du coach Kamel Mouassa ont le moral gonflé à bloc en cette période cruciale, surtout après leur brillante qualification en phase des poules de la coupe de la CAF. Cette performance a non seulement permis aux Mouloudéens d'entrevoir la suite de cette aventure africaine avec plus d'ambitions, mais aussi de se débarrasser de cette corvée qui pèse sur leur calendrier et se concentrer désormais sur le championnat et la demi-finale de la coupe d'Algérie. Pour revenir à ce match important, les Vert et Rouge tenteront d'arracher les trois points pour recoller au leader sétifien avant d'accueillir ce mardi le MO Béjaïa en match retard au stade olympique du 5-Juillet. Kamel Mouassa redoute que l'euphorie prenne le dessus sur la concentration et c'est la raison pour laquelle il a insisté sur la nécessité de garder les pieds sur terre afin de réaliser le résultat souhaité face au MCO. Pour ce qui est de l'effectif mouloudéen, celui-ci sera amoindri par l'absence de plusieurs joueurs blessés, tels que Boudebouda, Mebarakou, Nekkache et Gourmi. Mouassa devra faire confiance donc à Karaoui côté gauche, Bouhenna et Demmou, tandis qu'en attaque et en milieu de terrain, les solutions ne manqueront pas. Côté Hamraoua, Omar Belatoui, coach oranais, récupérera deux éléments importants pour cette joute, en l'occurrence l'attaquant Abidine Sebbah et le gardien de but Abdellah Belarbi ont repris le chemin des entraînements avec le groupe. Avec Helaïmia et Nessakh sur le couloir et Belabbès et Sebbah dans l'axe tous devant, Natèche représente déjà une assurance pour l'entraîneur. Ainsi, mis à part Delhoum, Belatoui pourra compter sur tous ses joueurs pour tenter de battre le Doyen dans un match qui promet spectacle et surtout engagement.