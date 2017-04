Quatre duels des extrêmes au menu

Le championnat de Ligue 2 Mobilis, après une trêve de deux semaines, reprendra ses droits aujourd'hui, avec plusieurs matchs-chocs à l'affiche, dont quatre duels des extrêmes, entre clubs du haut du tableau, qui affrontent des candidats au maintien. Il s'agit de: JSM Béjaïa-MC El Eulma, entre le 4e qui reçoit le 12e, JSM Skikda-CRB Aïn Fakroun, entre le 5e qui accueille le 11e, WA Boufarik-MC Saïda, entre le 7e qui se déplace chez le 14e et Amel Boussaâda-GC Mascara, entre le 8e qui reçoit le 13e. Des matchs à grands enjeux donc, surtout qu'aucun parmi eux n'a vraiment atteint son objectif, faisant que chacun des neuf points qui seront mis en jeu au cours des trois journées restantes vaudra son pesant d'or. En effet, mis à part le Paradou AC, qui a officiellement assuré son accession en Ligue 1 et le RC Arba, qui a été officiellement relégué au palier inférieur, aucun parmi les autres clubs de Ligue 2 Mobilis n'est vraiment fixé sur son avenir. Ce qui promet une lutte acharnée dans cette dernière ligne droite du parcours: ou bien pour assurer la montée en Ligue 1, ou alors pour éviter le purgatoire. Autres duels intéressants, même s'ils s'annoncent d'une intensité un peu plus faible que les précédents, les chocs entre anciens pensionnaires de l'élite CA Bordj Bou Arréridj-Paradou AC, ASO Chlef-USM Blida et ASM Oran-US Biskra. Dans ces matchs, l'enjeu n'est vraiment important en effet que pour l'USMB (2e), l'USB (3e) et le CABBA (6e), qui jouent encore l'accession, car le PAC a déjà assuré la sienne, alors que l'ASO et l'ASMO paraissent «relativement décrochés» dans cette course pour la montée en Ligue 1. Le club chélifien et son homologue asémiste ne sont en effet que 8es, ex aequo avec 34 points, soit avec huit longueurs de retard sur le podium, à seulement trois journées de la fin. Enfin, la lanterne rouge, RC Arba, le premier club officiellement relégué au palier inférieur, se déplacera au Khroub, pour y défier l'ASK local (avant-dernier), qui abattra probablement ses dernières cartes dans ce match, pour espérer se maintenir. Veillant au respect de l'éthique sportive, la Ligue de football professionnel a programmé tous ces matchs le même jour, à la même heure, soit le samedi 22 avril à 16h.