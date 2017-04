21ES CHAMPIONNATS ARABES D'ATHLÉTISME 2017 La Fédération algérienne fixe les minima

La direction des Equipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a arrêté les minima et conditions de participation à la 21e édition du Championnat arabe, prévus du 15 au 18 juillet 2017 à Tunis, a rapporté l'instance fédérale sur son site officiel. «Les minima qui ont été fixés par la DEN en consultation avec les entraîneurs des différentes spécialités, doivent être réalisés entre le 1er janvier au 30 juin 2017. Seules les performances réalisées en conformité avec les règles de compétition de l'Iaaf seront acceptées (compétitions internationales, les compétitions organisées sous l'égide de la FAA comme les grand prix et les meetings, les championnats nationaux», a expliqué le FAA. 22 épreuves dont 10 concours sont concernés par ses minima et deux athlètes par épreuves seront retenus pour participer au rendez-vous arabe. «La participation aux épreuves des relais (4x100m et 4x400m hommes et dames), ne sera pas soumise au minima, mais à l'appréciation de la Direction technique nationale (DTN) et une équipe sera engagée dans le cas où au moins deux athlètes auront réalisé les minima de l'épreuve en individuel», a conclu l'instance fédérale.