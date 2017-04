BORDEAUX Ounas transférable à plus de 10 millions d'euros

Sous contrat jusqu'en 2021 avec son club formateur des Girondins, Adam Ounas ne confirme pas vraiment ses très bons premiers mois de la saison 2015/2016. Plus souvent blessé ou remplaçant, et assez critiqué, sur et en dehors du terrain, le milieu offensif de 20 ans a marqué trois buts et donné trois passes décisives en un peu moins de 25 rencontres jouées, au total. Certes plus expérimenté du fait de cette saison en demi-teinte, et visiblement en train de mûrir, le Franco-Algérien serait pourtant un des joueurs que Bordeaux accepterait de vendre en cas de bonne offre (10 millions d'euros). Or, alors que certains bruits (re)parlent d'un intérêt du Napoli pour lui, le journal Sud Ouest a affirmé que le numéro 17 du FCGB «ne sera pas retenu» si une offre à deux chiffres (plus six zéro derrière...) arrive cet été.