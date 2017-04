CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON Fortunes diverses pour les Algériens

Les badistes algériens engagés dans les épreuves individuelles du championnat d'Afrique des nations qui se déroule à Johannesburg (Afrique du Sud), ont connu des fortunes diverses à l'issue de la première journée de compétition disputée jeudi. Dans le tableau simple messieurs, les Algériens Adel Hamek (groupe J) et Youcef Sabri Medel (groupe I), ont assuré leur qualification au tableau-16 (8es de finale) en remportant leurs deux matchs de poule. Hamek s'est imposé respectivement devant le Mauricien Melvin Appiah (21-11, 21-14) et le Botswanais Tumisang Olekantse (21-16, 21-08), alors que Medel a battu le Sud-Africain Michael Jennings (21-15, 21-15) et le Zambien Rodrick Mulenga Mwansa (21-10, 21-11). De son côté, Mohamed Amine Belarbi (groupe K) s'est imposé devant le Sud-Africain Cameron Coetzer (21-12, 21-12) et jouera son deuxième et dernier match de poule, vendredi, face au Nigérian Abdulfatai Salaudeen. Les deux autres Algériens à savoir Majed Belahoune (groupe C) et Koceilla Mammeri (groupe G) sont éliminés de la compétition après avoir concédé deux défaites. Chez les dames, Halla Boukasni (groupe E) s'est imposée devant la Nigériane Zaineb Momoh (21-10, 21-16) et devait jouer sa qualification hier face à la Zimbabwéenne Nyasha Kopolo, alors que sa compatriote Linda Mazri a battu la Sud-Africaine Zani Van Der Merwe (21-14, 21-07) avant de s'incliner devant l'Egyptienne Doha Hany (20-21, 07-21). Les 16 meilleurs joueurs(es) à l'issue de la phase des poules, se qualifieront pour le tableau-16 (8es de finale) qui a débuté hier. Composée de sept athlètes (cinq messieurs et deux dames), la sélection algérienne de badminton a été éliminée dès la phase de poule lors des épreuves par équipes, disputées du 17 au 20 avril et qui ont vu la consécration de l'Egypte devant l'Afrique du Sud (3-1).