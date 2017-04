EUROPA LEAGUE (QUARTS DE FINALE Hanni et Bentaleb éliminés, Ghezzal poursuit l'aventure

L'international algérien d'Anderlecht, Sofiane Hanni, a été buteur sur le terrain de Manchester United, mais son équipe belge a été éliminée des quarts de finale de l'Europa League après sa défaite (2-1 a.p, 1-1 à l'aller). Il s'agit du deuxième but de la semaine pour Hanni, auteur d'une splendide réalisation en championnat local dimanche dernier. Le meneur de jeu algérien n'est pas allé au bout de la rencontre, il a été remplacé à la 64e. Pour leur part, les deux autres internationaux algériens engagés dans cette compétition européenne, en l'occurrence, Nabil Bentaleb et Rachid Ghezzal, ils ont connu des fortunes diverses avec leurs clubs respectifs Shalke04 (Allemagne) et Lyon (France). Bentaleb et ses coéquipiers pensaient avoir réalisé l'essentiel en menant à domicile 3-0 jusqu'à la 111e, mais leur adversaire du jour, l'Ajax Amsterdam (Pays-Bas), qui avait remporté chez lui le match aller (2-0), a réussi à décrocher le billet qualificatif dans les 9 dernières minutes des prolongations en parvenant à inscrire deux buts. Bentaleb a pris part à l'intégralité du temps de la partie, contrairement à son compatriote Ghezzal qui a fait son entrée en jeu lors des prolongations du match de son équipe Lyon, battue en déplacement par les Turcs de Besiktas (2-1), mais qui s'est qualifiée aux tirs au but (7-6). L'ailier algérien a participé avec succès à cette série.