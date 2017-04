FAF Madjer réhabilité

Ignoré par la FAF depuis son éviction de la tête de l'Equipe nationale en 2002 par Mohamed Raouraoua, l'ancien capitaine et entraîneur des Verts, Rabah Madjer, vient d'être réhabilité par la nouvelle direction de la Fédération, à sa tête Kheïreddine Zetchi. Madjer a été invité au dîner organisé, mardi soir au CTN de Sidi Moussa, en l'honneur du nouveau sélectionneur national, Lucas Alcaraz. Deux autres anciennes gloires de l'EN, Ali Fergani et Salah Assad, ont été également conviés par la FAF à ce dîner marqué par l'absence du premier vice-président de la Fédération, Rebbouh Haddad. Madjer, Fergani et Assad auront-ils des postes techniques au niveau de la nouvelle DTN?