JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 Réunion de l'ACNOA pour arrêter la stratégie de préparation

L'Association des Comités nationaux olympiques africains (Acnoa) tiendra, jeudi et vendredi à Abidjan une réunion de travail avec des responsables de Comités nationaux olympiques (CNO) et des experts afin de réfléchir sur une stratégie à même de permettre à l'Afrique de bien préparer et de réaliser des Jeux olympiques réussis en 2020 au Japon, rapporte les médias ivoiriens. Cette rencontre, la seconde du genre après celle tenue en 2013 dans la perspective des Olympiades 2016, se décline sous le thème «Définir ensemble la stratégie gagnante pour Tokyo 2020». Expliquant les objectifs de cette réunion de travail, le président de l'Acnoa, l'intendant-général Lassana Palenfo, a indiqué qu'il s'agira, entre autres, de «capitaliser sur ce qui a été fait pour les jeux de Rio 2016 en continuant sur la même lancée pour augmenter le nombre de médailles gagnées jusque-là par l'Afrique aux JO et d'asseoir une meilleure prise en charge des athlètes ainsi qu'une planification rationnelle de l'entraînement préolympique». Il s'agira également d'asseoir. Aux derniers Jeux olympiques de Rio, l'Afrique avait remporté 45 médailles, soit la meilleure performance de son histoire. Tenue en 2013, la rencontre de travail qui avait regroupé des responsables de Comités nationaux olympiques (CNO) et des experts, avait débouché sur la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'assurer une préparation coordonnée de l'ensemble des athlètes africains qualifiés pour les JO 2016 et dotée d'un fonds conséquent.