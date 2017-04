QATAR SC Halliche retrouve l'élite

Le Qatar SC, où évolue l'international algérien, Rafik Halliche, retrouve sa place en première division qatarie grâce à sa victoire face à Al-Chahania (1-0), mercredi soir en match barrage. Halliche, qui est à sa troisième saison avec Qatar SC, a pris part à l'intégralité de la rencontre et contribué à cette accession qui permet à son équipe de réintégrer la cour des grands qatarie une année seulement après sa relégation. Le défenseur central algérien de 30 ans était sur le point de quitter son équipe après sa descente en fin d'exercice passé en deuxième division avant de se rétracter et prolonger son contrat. Halliche, qui a disputé deux Coupes du monde avec les Verts (2010 et 2014), n'est plus convoqué en sélection nationale depuis la coupe d'Afrique des nations de 2015 en Guinée équatoriale.