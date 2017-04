SÉLECTION ALGÉRIENNE DE DEMI-FOND La DEN satisfaite du stage de Sétif

Le stage de préparation des athlètes de la sélection nationale algérienne d'athlétisme de demi-fond au Centre olympique de Sétif, a été qualifié de «bon» par la direction des Equipes nationales (DEN) qui n'a pas caché sa «satisfaction» des conditions qui ont été réunies autour du regroupement, initié en prévision des prochaines échéances internationales. «Le centre de préparation de Sétif, relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, offre toutes les commodités pour une préparation de niveau. Il offre de bonnes conditions pour la préparation de la sélection nationale de demi-fond. Il n'a rien à envier aux centres de préparation dans d'autres pays», a indiqué le directeur des Equipes nationales (DEN), Abdelkrim Sadou, au site de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), ajoutant que le centre dispose des installations adéquates ainsi que d'un matériel approprié, comme la salle de musculation et du sauna. Les entraîneurs chargés d'encadrer les athlètes en stage, Abdelkrim Lameri et Amar Benida ont exprimé de leurs côtés, leur satisfaction de la préparation qui se déroule, selon la programmation tracée, soulignant que le lieu choisi «ne manque de rien». «Situé sur une altitude de 1100 m, le centre de Sétif permet un entraînement rigoureux», a expliqué Amar Benida. Une vingtaine d'athlètes de la sélection nationale de demi-fond sont en regroupement depuis le 10 avril 2017 en prévision des prochaines échéances internationales.