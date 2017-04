TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ DE TENNIS 29 pays présents au tournoi de l'AS Marsa

Le Tennis Club de l'AS Marsa organisera du 1er au 7 mai prochain, la sixième édition du tournoi international féminin ITF doté de 25.000 dollars et qui réunira des joueuses représentant 29 pays, classées de 145 et plus au classement mondial WTA, a annoncé le comité d'organisation jeudi. «Cette 6e édition enregistrera la participation de joueuses représentant 29 pays dont 24 intégreront directement le tableau final et huit issues des qualifications qui se joueront les 29 et 30 avril. Quatre wild cards seront accordées pour l'accès au tableau final» a indiqué le président du comité d'organisation Mohamed Louzir, lors d'un point de presse. «Ce tournoi est un véritable tremplin pour les joueuses internationales leur permettant d'accéder aux tournois du Grand Chelem et de gagner des points au classement WTA, a souligné de son côté le directeur du tournoi Aziz Snoussi, précisant que le vainqueur du tournoi obtiendra 50 points et le finaliste 34 points. Pour Tahar Bouzayène, président du Tennis Club de la Marsa, «plusieurs joueuses classées seront de la partie à l'instar de la Suissesse Romina Oprandi, vainqueur de l'édition 2015, la Française Shehrazad Reix, classée actuellement 257 et qui sera à sa quatrième participation, ou encore la Chilienne Daniela Seguel (228e), vainqueur de 12 tournois ITF single et demi-finaliste de la dernière édition. Le tableau final des 32 débutera la 1er mai et la finale le 7 mai.