CHAMPIONNAT MAGHRÉBIN DES CLUBS CHAMPIONS DE KUNG FU La 1ère place pour l'US El Biaroise à Nabeul

Les athlètes algérois ont récolté 12 médailles

Le représentant algérien s'était déplacé à Nabeul avec neuf athlètes, dirigés par le duo: Sofiane Amari et Lounès Hamiche

L'Union sportive El Biaroise (USEB) a remporté la première place au Taolo (Kata) par équipes, au premier championnat maghrébin des clubs champions de Kung Fu Wushu qui s'est déroulé à Nabeul (Tunisie) du 12 au 17 avril, a-t-on appris mercredi, auprès de cette association. La première place est revenue à l'équipe algérienne grâce à Anis Mazari (3 or), Ibtihel Akmoum (2 or), Mohamed Charchali (2 or et une bronze) et Okba Benaldja (1 or et une argent). Dans l'épreuve de Sanda (kumité), l'USEB a récolté trois médailles (deux argent et une bronze) chez les filles et une bronze chez les garçons grâce à Souheib Sahraoui.

Ses coéquipiers, Abdelkader Benabderrahmane et Abderrahmane Lokmane ont été éliminés au premier tour. Les médailles du Sanda ont été décrochées par Nesrine Benregreg et Latifa Bouteldja (argent) avec à la clé une 4e place au classement général du tournoi. Le représentant algérien s'était déplacé à Nabeul avec neuf athlètes, dirigés par le duo: Sofiane Amari et Lounès Hamiche. «Ces résultats nous satisfont amplement, car nos athlètes n'ont pas eu le temps nécessaire pour préparer ce tournoi qui n'était même pas inscrit dans notre programme. En plus, nous étions amoindris par l'absence de quatre athlètes qui pouvaient nous donner des satisfactions.

L'ensemble des athlètes sont à féliciter et à encourager pour la suite de leur carrière», a indiqué le président de l'USEB, Nabil Lahoubi.

Le premier championnat maghrébin des clubs champions de Kung Fu Wushu de Nabeul a enregistré la participation de 80 athlètes (garçons et filles).

L'union sportive El Biaroise (USEB) est l'unique association Omnisports implantée dans la commune d'El Biar, avec à sa charge quatre sections, le judo, le cyclisme, le volley-ball et le kung fu.