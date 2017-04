L'USM ALGER AFFRONTE CE MARDI LA JSK EN MATCH RETARD Les Rouge et Noir dans l'incertitude totale

Par Bachir BOUTEBINA -

Paul Put a été terriblement déçu par le rendement de ses protégés, lors du dernier match amical livré face à leur sparring-partner médéen.

Depuis leur dernière sortie en date officielle pour le compte du championnat de la Ligue 1 Mobilis, marquée pour rappel par une très amère défaite concédée à Relizane face au Rapid de la Mina de l'Ouest (2-0), les Rouge et Noir ont tenté de «meubler» le temps en jouant deux matchs amicaux contre l'O Médéa. Deux dernières rencontres qui se sont soldées par un match nul à Médéa (1-1), puis par une défaite à Bologhine sur le score de 2 à 0, et suite à laquelle le coach Paul Put était très remonté contre ses joueurs, alignés mercredi dernier face au club phare du Titteri.

Une dernière prestation complètement ratée par les gars de Soustara, et qui intervient trois jours seulement avant d'aller affronter à Tizi-Ouzou les Canaris de la JS Kabylie, dans le cadre de la mise à jour du championnat.

Les Rouge et Noir qui accueilleront dans la foulée le CA Batna, toujours pour le compte d'un autre prochain match retard, avant d'affronter les Harrachis de l'USMH au stade du 5-Juillet, lors de la reprise de la suite de la compétition de la Ligue 1, occupent pour l'instant le 4ème rang avec 35 points, au même titre que le NAHD et la JS Saoura. Notre actuel dernier représentant dans la prestigieuse Ligue des champions, désormais qualifié à la phase des poules, attendra donc le 24 de ce mois, pour connaître ses futurs adversaires en LDC. Mais dans l'immédiat, le dernier champion en titre fait preuve de beaucoup d'incertitude, notamment sur le plan de l'efficacité en attaque, tant il est vrai que les Beldjillali, Saâyoud, Darfelou, Guessan, et autres Benkablia, n'ont guère brillé à ce jour en matière de réalisme. Quand bien même tous ces joueurs n'ont pas du tout été épargnés par le récurrent problème des blessures, au même titre que leur coéquipier Hammar, il n'en demeure pas moins que l'ancien sélectionneur du Burkina Faso, commence à s'inquiéter sérieusement. Pis, Paul Put a été terriblement déçu par le rendement de ses protégés, lors du dernier match amical livré face à leur sparring-partner médéen. Pour preuve, le technicien belge n'est pas allé par trente-six chemins pour déclarer haut et fort face aux médias, qu'au-delà de la défaite essuyée contre l'Olympique du Titteri, c'était surtout la manière et le visage affichés par son équipe, qui l'ont irrité au plus haut point. Il est vrai que si jusqu'ici Paul Put a souvent fait preuve de beaucoup de patience envers certains joueurs, l'entraîneur flamand semble être désormais mis dans l'obligation de «secouer» sérieusement le cocotier. Il est vrai aussi que du côté de la plupart des supporters usmistes, certains éléments, et non des moindres, ont terriblement déçu, notamment dans le secteur offensif. Hormis le Malgache Andria, et à un degré moindre son coéquipier Meziane, qui continuent de tirer leur épingle de jeu, il faut reconnaître que l'attaque usmiste est régulièrement en panne sèche. Pour preuve, l'actuel meilleur buteur des Rouge et Noir, n'est autre que le défenseur international droit, en la personne de Rabie Meftah.

Un joueur clé au sein de la formation usmiste, et qui pourrait probablement déclarer forfait ce mardi face à son ex-club kabyle, pour cause d'une dernière blessure contractée face à l'O Médéa. Dès lors, si jamais le très solide et percutant latéral droit des Rouge et Noir n'est pas remis à temps sur pied, le poste d'arrière droit sera une fois de plus confié à son jeune coéquipier Raouf Benguit. Mais il est clair que depuis plusieurs semaines, les Rouge et Noir sont dans l'incertitude totale, au point où le coach Paul Put n'a guère mâché ses mots, notamment envers les Benkablia et consorts. Quand bien même on compte bien achever le championnat en cours sur le podium, il n'en demeure pas moins que les camarades de Hamza Koudri éprouvent actuellement toutes les peines du monde pour retrouver leur véritable visage. Dixit Paul Put: «J'ai été très surpris par la production de mes joueurs, et dont certains d'entre eux n'ont pas du tout appliqué toutes les consignes contre l'O Médéa. Mon équipe doit désormais faire preuve de beaucoup de concentration car la saison est loin d'être terminée. J'ai donc fait le choix de faire subir aux joueurs un rude travail, et au terme duquel je serai réellement fixé sur leurs véritables dispositions à venir!».