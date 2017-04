LIGUE 2 MOBILIS - 28E JOURNÉE : JSM BÉJAÏA-MC EL EULMA (AUJOURD'HUI-16H) Les gars de la Soummam ne baisseront pas les bras

Par Boualem CHOUALI -

Si l'équipe d'El Eulma lutte pour sa survie en Ligue 2, les Béjaouis tiennent à leur objectif tracé depuis l'entame de la saison, à savoir reprendre leur place en Ligue 1 Mobilis.

Le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa accueillera aujourd'hui à partir de 16h la formation du MC El Eulma pour une grande affiche de la Ligue 2 Mobilis, à l'occasion de la 28ème journée.

Une rencontre importante pour les deux équipes aux objectifs diamétralement opposés, mais elle est surtout capitale pour les Béjaouis qui doivent impérativement gagner pour rester dans la course à l'accession.

En effet, si l'équipe d'El Eulma lutte pour sa survie en Ligue 2 Mobilis, les gars de la Soummam qui tiennent à leur objectif tracé depuis l'entame de la saison, à savoir reprendre sa place en Ligue 1 Mobilis, ne veulent aucunement rater leur sortie à domicile pour glaner les trois points de la victoire qui leur permettra de rester dans la course.

Laquelle course se joue à distance entre au moins trois clubs pour deux tickets. Après le PAC qui a déjà composté son ticket bien avant cette journée, trois équipes à savoir l'USM Blida, l'US Biskra et la JSMB, en plus de la JSMS qui reste embusqué à la cinquième place, se disputent les deux autres places sur le podium. Si l'USM Blida compte une longueur d'avance sur ses poursuivants en logeant à la deuxième place avec 45 points est mieux placée pour l'accession, l'USB et la JSMB doivent encore lutter et cravacher pour provoquer une décantation avant l'ultime journée. Voilà pourquoi les poulains de Younès Ifticène doivent impérativement gagner cette rencontre et surtout espérer un faux pas aux Biskris en déplacement périlleux à Oran face à l'ASMO. C'est dire que cette 28ème journée pourrait s'avérer comme celle de la décantation, comme aussi elle pourrait aussi faire durer le suspense jusqu'à l'ultime rencontre de l'exercice. Pour les joueurs, le staff technique et les dirigeants des Verts et Rouge loin de tout calcul d'épicier, il faut gagner cette rencontre d'abord avant de voir les résultats des autres rencontres «nous allons rentrer dans cette rencontre avec la ferme intention de gagner. Pour nous, il n'est pas question de suivre les autres rencontres et attendre leurs résultats, nous allons nous concentrer sur notre sujet sur le terrain pour gagner cette rencontre d'abord et avant tout, le reste nous ferons avec par la suite», nous ont déclaré les joueurs à l'unisson avant-hier lors de leur séance d'entraînement. Même son de coche chez leur entraîneur en chef, Younès Ifticène pour qui la victoire est plus qu'impérative.

«Il est vrai que notre destin n'est plus entre nos mains, mais nous ne devons pas oublier que tout calcul passe par une victoire d'abord face au MCEE qui ne vient pas à Béjaïa en touriste. Alors, nous devons rester concentrés sur notre sujet de bout en bout.» Pour la direction des Vert et Rouge qui a décidé d'ouvrir les portes du stade de l'Unité maghrébine gratuitement aux supporters, elle a mis tous les moyens possibles de son côté pour mettre les joueurs et le staff technique dans des conditions favorables pour jouer à fond cette rencontre.

Une forte prime est réservée à juste titre pour cette rencontre.