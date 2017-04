ALCARAZ A ÉTÉ SÉDUIT PAR LE STADE OLYMPIQUE Zetchi veut reconquérir le public du 5-Juillet

Par Saïd MEKKI -

Lucas Alcaraz en compagnie de ses adjoints au stade olympique

Après avoir «risqué» en choisissant un sélectionneur pas de l'envergure attendue par les algériens, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, prend un second «risque» en voulant un retour de la sélection algérienne au stade du 5-Juillet.

Il faut bien parler de «risque» dans la mesure où le stade du 5-Juillet a la particularité d'avoir un public connu pour être l'un des plus exigeants du pays, au point où ce stade est qualifié de «Tribunal». Et l'avant-dernier match de la sélection algérienne de football sur cette pelouse en est la parfaite illustration. Ce fut lors du match amical contre perdu par la sélection algérienne alors drivée par le Français Christian Gourcuff contre la Guinée (2-1) le octobre 2015 où le public du stade du 5-Juillet a montré son mécontentement vis-à-vis du rendement de Mandi et compagnie qui ont manqué l'occasion de briller pour cette première sur la pelouse du stade 5-Juillet, complètement relooké.

Il faut bien rappeler au passage que les Verts étaient domiciliés quasiment au stade Tchaker de Blida après une tentative de revenir à ce stade du 5-Juillet le 14 novembre 2012 sous la houlette du coach Vahid Hlilhodzic lors du match amical perdu contre la Bosnie (2-0). La pelouse du stade étant des plus catastrophiques, la réaction du public qui a bravé le froid et la pluie pour venir assister à ce match a même poussé le ministère de la Jeunesse de démettre de ses fonctions le directeur général de l'OCO. Depuis, la sélection algérienne de football est revenue au stade Tchaker de Blida où statistiquement, c'est le stade où elle a gagné le plus de matchs depuis 2008 avec seulement quelques tentatives de retour au 5-Juillet dont la dernière a été bien fatale au coach Gourcuff où il a vécu avec la sélection algérienne les moments les plus durs de sa carrière. D'ailleurs, en dehors des sifflets contre les Verts lors de ce match amical du 9 octobre 2015 face à la guinée, les 15.000 fans présents dans les gradins, ont même encouragé l'adversaire, une pratique courante du public de ce stade, manière de dire basta à une mauvaise gestion, de crier son désarroi.

Mieux encore, ce même public s'est levé pour scander haut et fort le nom de Halilhodzic avec le célèbre refrain: «Allaho akbar Halilhodzic» non pas pour réclamer son retour, lui, qui était alors engagé avec la sélection japonaise, mais pour lui rendre hommage. C'est ainsi que Gourcuff a décidé de quitter les Verts car n'ayant vraiment pas pu tenir sous cette fortepression.

Deux années plus tard donc, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, veut donc un retour de la sélection nationale au stade du 5-Juillet (Alger).Premier acte pour ce faire: faire visiter les deux stades celui de Tchaker et celui du 5-Juillet au nouveau staff technique des Verts sous la responsabilité du technicien espagnl Lucas Alcazar.Ainsi, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie a visité jeudi dernier les stades de Mustapha-Tchaker de Blida et le 5-Juillet d'Alger. Le sélectionneur des Verts a été impressionné par le stade du 5-Juillet mais n'a pas encore tranché quant à la domiciliation des Verts dans cette infrastructure sportive entièrement relookée en 2015. Alcazar réfléchit tranquillement avant de consulter les joueurs pour prendre une décision finale pour le choix de la domiciliation des Verts entre Tchaker et le 5-Juillet.Une fois sa décision prise, elle sera donc transmise au président de la FAF qui a d'aileurs estimé que le stade du 5-Juillet à Alger offre «de meilleures commodités par rapport à celui de Blida».Ce dernier devra, à son tour transmettre le choix du nouveau sélectionneur aux membres de son Bureau fédéral lors de sa prochaine réunion pour l'entériner.