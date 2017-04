ANDERLECHT Hanni incertain face au FC Bruges ce soir

L'attaquant international algérien d'Anderlecht, Sofiane Hanni, blessé est incertain pour la réception du FC Bruges ce soir dans le cadre de la 4e journée des play-offs 1 du championnat belge de football, a annoncé le club vendredi sur son site officiel. «Sofiane Hanni est légèrement blessé et incertain pour le match de ce dimanche face à Bruges», indique le club belge, sans dévoiler la nature de cette blessure ni la durée de son indisponibilité. Le joueur algérien s'est blessé jeudi soir lors du quart de finale (retour) de l'Europa league sur le terrain de Manchester United (défaite 2-1), il a dû quitter ses coéquipiers peu après l'heure de jeu (64e). Hanni (26 ans) a été l'auteur de l'unique but de son équipe face aux Mancuniens, ce qui n'a pas empêché l'élimination d'Anderlecht. Il s'agit de son deuxième but de la semaine après celui inscrit dimanche dernier face à Ostende en championnat. Au terme de la 3e journée des play-offs, Anderlecht occupe la tête du classement avec 38 points, à six longueurs d'avance sur son poursuivant direct La Gantoise.