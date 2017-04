AU LENDEMAIN DU MATCH NUL FACE AU MCO Le MCA perd du terrain sur le leader

Le titre semble bien s'éloigner des Vert et Rouge après le nul à Oran.

Le Mouloudia d'Alger s'est finalement contenté du partage des points avec son dernier hôte oranais du MCO, au terme d'un match retard qui aura malheureusement laissé sur sa faim le grand public du stade Zabana. Un match de mise à jour de la Ligue 1 Mobilis dont le Doyen et ses habituels supporters attendaient beaucoup, d'autant plus que le Mouloudia d'Alger, affrontait vendredi passé un homologue Oranais en très nette baisse de forme. Pour preuve, les Hamraoua du coach Omar Belatoui doivent encore une très fière chandelle à leur portier Natèche, tant il vrai que l'ex-excellent keeper du NA Hussein Dey, a sauvé le MC Oran d'une défaite presque certaine. Pour cause, après avoir effectué un début de match tambour battant, en tentant de surprendre d'entrée de jeu le portier algérois Chaouchi, les camarades de Ferrahi ont par la suite subi l'ascendant du Mouloudia d'Alger. Un Doyen dominateur, et surtout très présent en attaque, notamment grâce à Aouedj, Bouguèche, et surtout un Zerdab très omniprésent aux avant-postes. A ce titre, le ténor de la capitale aurait pu d'ailleurs atteindre la pause avec le score en sa faveur, tant la défense oranaise était souvent aux abois. Mais une fois de plus, le manque de réalisme a encore fait défaut dans la formation algéroise, pour le plus grand dépit de son coach Mouassa. Un MCA qui aura finalement laissé échapper une victoire qui lui tendait vraiment les bras, et totalement gâchée, à l'image de cette ultime occasion en or, complètement ratée en fin de rencontre par le rentrant Djemaouni, pour le plus grand bonheur du portier Natèche. Une rencontre de mise à jour qui semblait ressembler comme deux gouttes d'eau à un simple match de fin de saison, presque sans aucun enjeu. Et pourtant, les gars de Bab El Oued n'ont pas cessé de crier haut et fort que le titre est encore jouable pour le MCA. Un titre de champion qui semble s'éloigner désormais, quand bien même les camarades de Hachoud joueront encore deux autres matchs retard, respectivement à Alger contre le MO Béjaïa, puis à Béchar face à la JS Saoura. Côté Hamraoua, les gars d'El Hamri ont totalement perdu de leur football tranchant, en concédant chez eux un très piètre 0 à 0, avant d'accueillir le prochain week-end un adversaire du nom de la JS Kabylie. Un MCO qui continue de marquer le pas dans le haut du tableau avec 32 points, soit cinq unités de moins que le MCA, et cela sous le regard d'un nouveau sélectionneur certainement pas très convaincu par la prestation fournie avant-hier par les deux antagonistes du jour. Un nul «à blanc» sans la moindre saveur au final. Dixit Chaâbane Merezkane: «Nous avons malheureusement assisté à un non-match, et je ne comprends pas du tout comment le MCA n'a pas remporté cette rencontre, au terme de laquelle, je suis persuadé que le Doyen est désormais complètement sur la coupe d'Algérie!».