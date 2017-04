BRAHIMI REVIENT SUR LA NOMINATION DU COACH DE L'EN "Alcaraz est exigeant"

Le meneur de jeu des Verts a déjà évolué sous les commandes de Lucas Alcaraz

L'international algérien du FC Porto, pas très affecté par les critiques essuyées après la CAN 2017.

Yacine Brahimi retrouvera Lucas Alcaraz en sélection nationale après l'avoir côtoyé à Grenade. L'international algérien est persuadé que l'EN va vite rebondir vite sous la houlette d'Alcaraz qu'il a encensé hier soir lors de l'émission «C'est vous l'expert» de La Gazette du Fennec. «Alacaraz, c'est quelqu'un d'exigeant. Il insiste beaucoup sur la concentration et la discipline. Il aime donner une bonne sécurité à l'équipe sur le plan défensif, avec du pressing et de l'agressivité pour la récupération rapide du ballon, ce qui peut nous aider en sélection. Sa manière de jouer dépend des joueurs dont il dispose. À Grenade, on défendait beaucoup. Ça s'est bien passé. On a assuré le maintien à deux reprises avec lui, mais il y a une grande différence entre les footballs espagnol et africain. Grenade et l'EN sont également deux équipes complètement différentes», a affirmé Brahimi qui se montre optimiste. «Moi, j'y crois. On va rebondir vite», a affirmé le meneur de jeu des Verts, qui espère jouer dans d'autres stades d'Algérie. «On a vécu de grandes choses à Tchaker, mais ce sera bien qu'on change.

L'Algérie est grande et pourquoi ne pas permettre aux autres villes de voir l'équipe nationale. Ce sera bénéfique pour nous aussi», a avoué l'international algérien du FC Porto, pas très affecté par les critiques essuyées après la CAN 2017. «Moi, je sais qui je suis et d'où je viens. Je connais mes origines. L'Algérie, c'est le choix du coeur. Si c'était à refaire, je jouerai encore pour l'Algérie. Je suis fier d'être Algérien. On a tous le même sentiment. On est tous des Algériens et personne ne peut nous enlever ça. Tout le groupe se sent algérien à 1000%. Je n'ai aucun doute sur personne», clame Brahimi, tout en se disant prêt à porter le brassard de capitaine en sélection. «Ce sera une fierté de porter le brassard de capitaine, mais je ne prétends pas le prendre. Je n'ai pas besoin du brassard pour parler, encourager et trouver des solutions quand ça ne marche pas bien. J'aurai toujours le même caractère et la même personnalité. Le brassard de capitaine ne fera pas de moi une autre personne», a-t-il précisé, tout en avouant par ailleurs qu'il se sent plus à l'aise sur le côté gauche. «Je me sens mieux à gauche. C'est ma meilleure position», a-t-il précisé.