CAN-2017 (U17) Mustapha Ghorbal sélectionné par la CAF

L'arbitre international algérien Mustapha Ghorbal est retenu par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier à la 12e coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 des moins de 17 ans prévue, au Gabon du 14 au 28 mai prochain. Outre Ghorbal, l'instance africaine a sélectionné 13 directeurs de jeu et 15 arbitres assistants. Huit pays scindés en deux groupes de quatre prendront part à la CAN-2017 des U17 qui se déroulera dans deux villes gabonaises, Franceville et Port Gentil. Le groupe A est composé du Gabon, Guinée, Cameroun et Ghana. Le groupe B est constitué du Mali, Tanzanie, Angola et Niger. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales.