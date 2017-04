CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 D'ATHLÉTISME Lahoulou en stage en France

Le hurdler algérien Abdelmalek Lahoulou, 13e mondial du 400m haies et demi-finaliste aux JO- 2016 de Rio, effectuera un stage de préparation du 24 avril au 2 juin 2017, en France, en vue des Championnats du monde 2017 d'athlétisme, prévus au mois d'août prochain à Londres (Angleterre), a indiqué la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). «Ce stage d'une quarantaine de jours se déroulera à Compiègne, dans la région parisienne» a encore précisé l'instance fédérale dans un communiqué. «Le programme des meetings» auxquels participera Lahoulou «n'a pas encore été finalisé» et c'est une fois dans le vif du sujet que l'athlète «fera un choix» concernant les compétitions «les plus propices» pour l'aider dans sa préparation et lui «assurer une bonne progression», ajouté la Fédération. Lahoulou (24 ans) s'était contenté jusque-là d'une préparation en Algérie, sous la direction de son entraîneur Sid-Ali Sabour. Il essayera cependant de mettre à profit son prochain stage, en France, pour progresser et espérer ainsi disputer au moins la finale des prochains Championnats du monde. Cette compétition, dont le nom officiel est: 2017 IAAF World Championships, se déroulera du 4 au 13 août 2017, au stade olympique de la capitale anglaise, Londres.