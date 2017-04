CHAN-2018 Début des éliminatoires pour les zones Centre-Est et Sud

Les éliminatoires du championnat d`Afrique des nations CHAN-2018 de football, réservé aux joueurs locaux, ont débuté hier pour les zones Centre-Est et Sud. Dans la zone Centre-Est, la Somalie affronte le Soudan du Sud, dont il s'agit de sa première participation alors que deux rencontres sont au programme pour la Zone Sud: Madagascar-Malawi et Maurice-Seychelles. Les matchs retour se joueront entre le 28 et 30 avril 2017. Les vainqueurs de ces doubles confrontations se qualifieront pour le 2e to La sélection algérienne de football A` sera opposée à son homologue libyenne lors des éliminatoires de la Zone nord, dont le vainqueur se qualifiera directement à la phase finale prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre équipes. Le match aller à domicile entre le 11 et le 13 août 2017 alors que la seconde manche aura lieu en déplacement entre le 18 et le 20 août 2017. L`autre match de la zone nord opposera l`Egypte, dont c`est le premier engagement dans la compétition, au Maroc. L`Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires alors qu`elle devait affronter la Libye. 49 pays sur les 54 membres de la Confédération africaine de football (CAF) se sont engagés dans les éliminatoires du CHAN-2018, ce qui constitue une première depuis le lancement de cette compétition en 2009. Le Cap-Vert, la Centrafrique, l`Erythrée, le Tchad et la Tunisie ont préféré faire l`impasse sur la prochaine édition.