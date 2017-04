COUPE DU MONDE 2018 9000 hôtels étoilés retenus pour l'événement

Les dix régions russes s'apprêtant à accueillir les rencontres de la Coupe du monde de football de 2018, «affirment avoir mené à bien la classification de leurs hôtels par étoiles, soit 9 169 lieux d'hébergement au total», a relaté vendredi l'Association russe des voyagistes (Ator), se référant à l'index des hôtels classifiés du site Lodging.ru. Rappelons que la Douma (Chambre basse du Parlement russe, ndlr) a adopté en première lecture un projet de loi visant à introduire progressivement une classification des hôtels russes par étoiles à partir du 1er janvier 2018 pour tous les hôtels dotés de plus de 50 chambres, à partir du 1er janvier 2019 pour tous les hôtels avec plus de 15 chambres et à partir du 1er janvier 2020 pour tous les lieux d'hébergement sans exception. «Bien que le projet de loi n'ait pas encore été ratifié, beaucoup d'hôtels russes sont en bonne voie pour une classification par étoiles selon les critères établis. D'après l'index du Logding.ru, les lieux d'hébergement des dix régions russes accueillant la Coupe mondiale de football de 2018 ont déjà mené à bien cette procédure. Au total, 9 159 lieux d'hébergement ont déjà été classifiés», souligne l'Ator.

Parmi les hôtels classifiés par étoiles, on décompte notamment 4 985 hôtels dans le Kraï de Krasnodar, 1 132 à Moscou et 918 à Saint-Pétersbourg.

Le Mondial-2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades répartis sur 11 villes: Moscou, St. Petersbourg, Kazan, Nijni Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Ekaterinbourg, Samara, Sotchi and Rostov-sur-le-Don.

En guise de grande répétition avant cet événement, la Russie organise la coupe des Confédérations de football du 17 juin au 2 juillet 2017 dans les villes de Moscou, St Pétersbourg, Kazan et Sotchi.