SA SUSPENSION A ÉTÉ ANNULÉE Soudani aligné contre le Hajduk

Auteur d'un mauvais geste vendredi dernier lors du derby face au Lokomotiva Zagreb sur la pelouse de ce dernier (1-2, J28), Hillal Soudani a dans un premier temps été suspendu par la commission de discipline de la Fédération croate. Le GNK Dinamo a introduit un recours et celui-ci a été accepté par les instances du football croate et l'Algérien a donc été réhabilité. L'international algérien avait écopé d'une suspension d'un match ferme après un mauvais geste face à un joueur adverse alors que l'équipe locale menait encore au score (1-0). Une suspension qui devait le priver du match du Dinamo contre le Hajduk Split, mais ce ne sera finalement pas le cas et l'Algérien est titulaire actuellement pour cette rencontre comptant pour la 29e journée du championnat.