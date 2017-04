SLIMANI INTERVIEWÉ PAR ADLÈNE GUEDIOURA "Il y a des milliers de joueurs comme moi en Algérie"

Le meilleur buteur en activité de l'Équipe nationale, Islam Slimani, exhorte tous les jeunes algériens à croire en eux.

Dans un entretien accordé à Mag, nouveau magazine digital sur le sport et la pop culture, et réalisé par son camarade en sélection, Adlène Guedioura, le meilleur buteur en activité de l'Équipe nationale, Islam Slimani, exhorte tous les jeunes algériens à croire en eux. «Je suis persuadé qu'il y a des milliers de Slimani en Algérie et des jeunes meilleurs que moi. Il faut y croire et travailler dur pour réussir. Moi, je suis sorti de nulle part. Je m'entraînais 2 fois par semaine, dans un stade où s'entraînaient 8 équipes, dans un espace de 10/10 mètres. Si j'étais dans un centre de formation, je serais encore meilleur. La plupart des gens n'ont pas cru en moi. J'ai prouvé que l'avis des autres ne compte pas. Je demande aux jeunes algériens de croire en eux. Ce que disent les autres d'eux n'est pas important. Dans la vie, tout est possible. Il faut y croire. On a de meilleurs joueurs en Algérie par rapport au Portugal et à l'Angleterre. Il faut les aider et les mettre en confiance. Ces jeunes doivent avoir aussi confiance en leurs qualités. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi grâce au mental, au travail et au sérieux», dira Slimani, plus gros transfert algérien de l'histoire. «C'est une fierté d'être le plus gros transfert algérien, mais cela ne compte pas. C'est juste un chiffre. Le plus important, c'est ce que je peux apporter sur le terrain. Je suis encore en période d'adaptation en Angleterre et Mahrez m'a beaucoup aidé. J'ai réalisé mon rêve de jouer en Premier League. Je voulais rejoindre un championnat plus relevé pour pouvoir progresser davantage», précise Super Slim qui rêvait d'être huissier de justice. «Je rêvais dans mon enfance d'être huissier de justice. Il y avait un huissier devant notre domicile et je voyais qu'il gagnait beaucoup d'argent. Le destin en a décidé autrement et je ne regrette rien», a-t-il révélé.