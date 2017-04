LIGUE 1 MOBILIS - MATCH RETARD : APRÈS LA PRÉCIEUSE VICTOIRE DANS LES AURÈS La JSK respire et enfonce le CAB

Par Bachir BOUTEBINA -

L'option maintien commence à se dessiner pour les Canaris du Djurdjura.

Le ténor cher à la Kabylie est finalement revenu avant-hier de Batna avec les points de la victoire, aux dépens de son dernier hôte batnéen du CAB. Un seul but kabyle inscrit à la 49ème mn de jeu, suite à un véritable chef-d'oeuvre du jeune très prometteur Guemroud, aura amplement suffi pour faire le bonheur d'une formation dont le maintien en Ligue 1 Mobilis commence enfin à prendre forme. Pour preuve, cette victoire des Canaris dans la capitale des Aurès, a tout simplement permis au club phare des Genêts de revenir à hauteur du CS Constantine avec 25 points, et aussi d'enfoncer désormais les Cabistes à la 15ème place, d'autant plus que les Chaouis accusent désormais trois points de retard sur le duo CSC-JSK. Vendredi passé, les Kabyles de la JSK n'ont point tremblé dans un stade Sefouhi comble, en réussissant à gérer un match retard capital pour leur maintien, et au terme duquel, le duo technique Rahmouni-Moussouni est en passe de réaliser le sauvetage des Canaris du Djurdjura. Quand bien même les coéquipiers du capitaine Ali Rial occupent pour l'instant la place de premier relégable en compagnie des Sanafir, que le ténor Kabyle accueillera d'ailleurs lors de la 25ème journée, il n'en demeure pas moins que la JSK est désormais en ballotage favorable. Pour preuve, en cas de victoire ce mardi à Tizi-Ouzou contre l'USM Alger, les camarades de Berchiche augmenteront davantage leurs chances de maintien, et pourront même aborder par la suite leur ultime match retard à Oran face aux Hamraoua du MCO avec un mental de fer. Toutefois, le dernier bourreau en date du CAB, a estimé après-coup qu'il faut surtout éviter de «s'enflammer» car selon le jeune Guemroud, le plus dur reste à venir. Il est vrai qu'en la matière, ce jeune joueur récemment promu en équipe première, ne veut pas du tout céder à l'euphorie, tant il vrai que le football n'est guère une science exacte. Il est surtout vrai qu'un match ne ressemble jamais à un autre, et le prochain que doivent livrer les Canaris du Djurdjura dans 48h, est loin d'être gagné d'avance. Néanmoins, le fait d'avoir engrengé la bagatelle de 7 points au terme de ses trois dernières sorties en date, la JS kabylie a réalisé avant-hier une excellente opération dans la seconde moitié du tableau. Reste à savoir maintenant si la formation Kabyle qui est actuellement soumise à un programme infernal, pourra tenir réellement la cadence sur le plan physique, et aura surtout la capacité d'enchaîner sur son excellente et salutaire série en cours. En principe, après ce dernier probant succès glâné dans la capitale des Aurès, les Canaris du Djurdjura se sentent désormais bien armés «psychologiquement» pour s'éloigner très prochainement de la zone rouge, où le CA Batna a visiblement marqué avant-hier un énième terrible coup d'arrêt. Un ténor chaoui qui vient de faire les frais du réveil d'un dernier adversaire kabyle, qui aura eu le mérite de damer le pion à un concurrent direct dans le bas du classement. La JS Kabylie respire et enfonce le CAB, en attendant d'accueillir ce mardi les gars de Soustara.