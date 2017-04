EQUIPE NATIONALE DES LOCAUX Premier contact avec Alcaraz le 30 avril

Par Saïd MEKKI -

L'EN A' prête pour faire connaissance avec le selectionneur espagnol des Verts, Lucas Alcaraz

Comme le Bosnien, Vahid Halilhodzic, le Français, Christian Gourcuff, et le Belge, Georges Leekens, le nouveau sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne de football, l'Espagnol, Lucas Alcaraz, sera chargé des deux sélections A et A'.

Et tout comme les deux «techniciens» étrangers, Alcaraz est chargé d'effectuer un stage mensuel pour les joueurs locaux. Et son premier est annoncé pour le 30 du mois en cours.

Le nouvel entraineur national, l'Espagnol Lucas Alcaraz qui a débarqué à Alger mardi dernier pour prendre ses fonctions à la tête de la barre technique des Verts en remplacement du Belge, George Leekens, parti après l'élimination de l'équipe algérienne dès le premier tour de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) au Gabon, a animé mercredi dernier sa première conférence de presse.

Justement, durant cette conférence de presse, le technicien espagnol avait bien annoncé qu' «on ne va pas attendre la date FIFA puisqu'on doit regrouper les joueurs locaux une fois par mois sans oublier de voir également les sélections des jeunes d'une manière régulière. Nous devons donc bien travailler avec les techniciens des clubs...».

Il est utile de rappeler que depuis la démission du sélectionneur belge, Georges Leekens, qui dirigeait les sélections A et A', la FAF avait fait un appel à candidature à un mois pratiquement de l'expiration du mandat du Bureau fédéral de la FAF que présidait Mohamed Raouraoua. Depuis, la tâche de sélectionneur des A' a été confiée par les membres du bureau fédéral sortant au DTN d'alors, Toufik Korichi qui vient d'être poussé au départ. Korichi était donc chargé de préparer la qualification des Verts au prochain championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) prévu du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya.

Et à ce propos, le tirage au sort des éliminatoires, qui a été effectué pour chacune des six zones de la CAF, le vendredi 3 février dernier à Libreville, au Gabon, dans le cadre de la réunion du Comité exécutif de la CAF, a donné lieu, entre autres, à la double confrontation entre l'Algérie et la Libye concernant la zone Afrique du Nord.

Les matchs de la zone nord se dérouleront en aller et retour et seront qualificatifs directement au CHAN-2018.

Le match aller aura lieu entre le 11 et le 13 août 2017 et le match retour entre le 18 et le 20 août 2017.

3eme stage des A' et le premier sous Alcazar.

Pour préparer la sélection A' à ces deux matchs, le DTN, Korichi a organisé deux stages: le premier a eu lieu du 5 au 7 mars dernier au centre technique de Sidi Moussa avec la convocation de 21 joueurs dont la moyenne d'âge était de 24 ans. Ce premier stage a été ponctué par un match amical contre le NA Hussein-Dey le dernier jour du stage, qui s'est soldé par le score de parité (0-0).

Par la suite, un second stage de cette Equipe nationale A' a eu lieu au même lieu du 12 au 14 mars dernier. Pendant trois jours les joueurs convoqués par le sélectionneur national Toufik Korichi se sont adonnés à des entraînements basés surtout sur l'aspect tactique afin de préparer les deux rencontres amicales face au Soudan prévues le 25 et le 28 mars 2017.

Un troisième stage était prévu du 22 au 28 mars dernier, toujours au Centre technique de Sidi Moussa, avec une liste de 25 joueurs que le sélectionneur national des A' Toufik Korichi avait dévoilé le 19 mars 2017. Mais, ce stage a finalement été bel et bien annulé.

La raison est toute simple: les deux rencontres amicales prévues les 25 et 28 mars 2017 entre la sélection nationale A' et le Soudan ont été annulées. Les responsables de la Fédération soudanaise avaient saisi le secrétariat général de la FAF par écrit pour lui expliquer qu'en raison de la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération soudanaise, ils souhaiteraient reporter les deux matchs. Et c'est ainsi que ce troisième stage de l'Equipe nationale A' a été annulé.

La FAF a connu un nouveau président avec son bureau fédéral le 20 mars dernier. Le nouveau président de la FAF, Kheiredine Zetchi, a choisi le technicien espagnol, Lucas Alcaraz pour driver les sélections A et A'. Et celui-ci ne veut pas perdre de temps et a donc décidé d'un premier stage de la sélection A' sous sa responsabilité à l'issue d'une première réunion de sin staff en présence du manager général des Verts, Hakim Meddane. Aux dernières nouvelles, le premier stage donc des A' sous l'ère Alcaraz débuterait le 30 avril prochain en attendant la confirmation officielle de qui de droit. Et comme le nouveau sélectionneur avait annoncé que c'est la FAF qui doit nommer son adjoint local qui serait en charge du suivi des joueurs locaux, on attendra donc également le nom de ce futur «technicien local» pour les joueurs locaux...