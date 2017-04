BLESSÉ AUX LIGAMENTS CROISÉS Vers une fin de carrière pour Ibrahimovic?

La confirmation du club de Manchester United est attendue mais selon plusieurs médias anglais et italiens, Zlatan Ibrahimovic, devrait être absent six à neuf mois à cause d'une blessure, les ligaments croisés du genou droit ayant été touchés jeudi soir face à Anderlecht en Europa League. Une chose est sûre, la saison du Suédois est terminée alors que le diagnostic final est attendu dans les prochaines heures. Des spécialistes ont examiné son genou et les ligaments ont bien été touchés, ce que ne nie pas le club anglais. En fin de contrat en juin, l'attaquant des Red Devils qui a bientôt 36 ans, pourrait ne plus jouer en 2017. Dès lors des questions se posent quant à son avenir et la suite de sa carrière. Pour rappel, Zlatan s'est blessé au genou droit lors de la dernière action du temps réglementaire du quart de finale retour de l'Europa League contre Anderlecht, jeudi soir à Old Trafford, «les nouvelles ne sont pas très bonnes», avait déclaré José Mourinho. Le Suédois s'est élevé pour reprendre de la tête un ballon dans la surface des Belges mais, déséquilibré, il s'est fait mal au genou droit en retombant. L'attaquant s'est immédiatement effondré et a été traité sur le terrain pendant plusieurs minutes par l'équipe médicale de ManU. Il a toutefois été capable de rejoindre les vestiaires en boitant.