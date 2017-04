CÉRÉMONIE ORGANISÉE AU MUSÉE OLYMPIQUE ET SPORTIF Le COA honore les médaillés paralympiques

Au cours de la cérémonie, appelée «journée du souvenir» et organisée par le COA l'assistance dont des membres de l'actuel bureau de la FAH, a eu droit à une visite guidée du musée.

Plusieurs médaillés paralympiques, ainsi que d'anciens présidents de la Fédération algérienne handisport (FAH) ont été honorés par le Comité olympique (COA), hier au Musée olympique à Alger, en présence du directeur général des handicapés au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Rezgui Ali Nabaoui, en qualité de représentant de la ministre et des représentants du mouvement sportif national. Au cours de la cérémonie, appelée «journée du souvenir» et organisée par le Comité olympique algérien, l'assistance dont des membres de l'actuel bureau fédéral de la FAH, a eu droit à une visite guidée du musée qui se veut être un lieu de préservation de mémoire du sport et de l`olympisme algérien, permettant au visiteur de revenir sur les exploits des champions algériens dans toutes les disciplines sportives. «Cette seconde journée du souvenir a été consacrée au paralympisme. La Fédération algérienne handisport (FAH) a voulu, aujourd'hui, octroyer au musée une partie des consécrations de ses champions, ainsi qu'un échantillon de matériels sportifs spécifiques au handisport, qui constitue une partie du patrimoine du mouvement sportif national», a indiqué à l'assistance le directeur du Musée olympique algérien, Mohamed Yamani.

En marge de l'exposition consacrée aux différents acquis du handisport, le Comité olympique algérien (COA), à travers son secrétaire général, Abdelhafid Izem, a remis à d'anciens présidents de la FAH et à des médaillés paralympiques, des plaquettes et fanions. Un hommage particulier a été rendu au défunt Mohamed Allek, premier médaillé paralympique et mondial africain et arabe, et l»athlète le plus titré du handisport algérien, mais aussi à des fondateurs de la fédération handisport et l'actuel président de la ligue algéroise handisport, Mustapha Boufellah. «La journée d'aujourd'hui est une prémisse à d'autres journées pour le handisport. Chaque chose a une histoire et le patrimoine du handisport, je sais qu'il est très riche et continue de s'agrandir et cela dénote de la valeur du travail qui a été fait et se poursuit», conclut Yamani. A la fin de la «journée du souvenir», ponctuée par une symbolique collation et prise d'une photo souvenir, les différentes acteurs du handisport ont été appelés à parapher le Livre d'or du Musée olympique. Les athlètes paralympiques algériens ont remporté un total de 73 médailles (23 or, 18 argent et 32 bronze) en sept éditions des JP. Le handisport algérien a fait son apprentissage avec les JP à Barcelones, où les athlètes étaient revenus bredouille. La «Journée du souvenir» du 22 avril est la seconde organisée par le COA, puisque la première avait eu lieu au début du mois d'avril et avait été consacrée à l'équipe de football du Front de Libération nationale (FLN).