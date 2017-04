FAF Ould Ali réaffirme son soutien à Zetchi et Alcaraz

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a réitéré avant-hier à Bouira son engagement à accompagner la Fédération algérienne de football ainsi que le nouveau sélectionneur national Lucas Alcaraz afin de leur permettre d'atteindre d'honorables objectifs. «Je pense que le président de la FAF et son staff ont les raisons de leur choix pour cet entraîneur dont je souhaite tout le succès, donc il faut lui (entraîneur) laisser un peu de temps pour faire ses preuves et le ministère de la Jeunesse et des Sports est là pour accompagner cette FAF ainsi que le nouveau sélectionneur national et leur exiger par la suite de bons résultats», a indiqué le ministre dans un point de presse. «La réussite et l'obtention de bons résultats sont obligatoires pour la FAF et pour le nouveau sélectionneur. Ceux-ci doivent travailler pour que l'Equipe nationale retrouve sa place tant au niveau continental que mondial», a insisté Ould Ali. La Fédération algérienne de football a engagé l'Espagnol Lucas Alcaraz à la tête de la sélection algérienne pou deux ans avec l'objectif de qualifier les Verts pour la CAN 2019 au Cameroun et atteindre les demi-finales du tournoi.