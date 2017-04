LIGUE 1 MOBILIS 82 joueurs seront libres en fin de saison

Les joueurs en fin de contrat en Ligue 1 Mobilis cet été seront au nombre de 82. Le mercato estival s'annonce chaud et très animé car la nouvelle direction de la FAF compte lever l'interdiction de recrutement des joueurs étrangers et plusieurs vedettes du championnat seront libres de tout engagement, à l'image de Balegh de l'USM Bel-Abbés, Boulaouidet de la JS Kabylie, Amada et Tembeng de l'ES Sétif, Bouazza du CR Belouizdad et Yaya du MO Béjaïa. Une rude bataille est attendue entre les gros bras de la Ligue 1 pour s'offrir les services de ces joueurs. Certains clubs en difficulté sur le plan financier risquent pour leur part la saignée cet été, à l'image de l'USM Bel-Abbès, du MO Béjaïa, de l'USM El-Harrach et du DRB Tadjenanet. Sur les 16 sociétaires de la Ligue 1, seule la JS Saoura n'a aucun joueur libre cet été alors que le MC Alger a deux éléments en fin de contrat, Aouadj et Demmou en l'occurrence.



Les joueurs en fin de contrat:

ES Sétif: Amada, Tembeng, Arroussi, Belhani, Kenniche, Khedairia, Lamri et Rebiai.

USM Alger: Andria, Ghislain, Koudri et Darfalou.

MC Alger: Aouadj et Demmou

JS Kabylie: Berchiche, Boulaouidet, Mebarki et Medjkane

USM Bel-Abbés: Balegh, Cherifi, El-Amali, Labani, Sidhoum, Toual, Zenasni, Zouari (prêt MCS), Meguehout

CR Belouizdad: Belaili, Bouazza, Niati et Tariket

MO Béjaïa: Athmani, Baouali, Bentayeb, Daif, Ferhat, Lakhdari et Yaya.

CS Constantine: Bezzaz, Kouadio, Meghni, Cedric, Seddiki (prêt MCA)

USM El-Harrach: Boulakhoua, Harrag, Madani (prêt USMA), Younés et Zeghba

MC Oran: Belarbi, Bellabés, Moussi et Nessakh

NA Husseïn Dey: Ardji (prêt USMA), Attia, Ouali, Ouhadda et Zeddam

CA Batna: Abdesselam, Belkerrouche, Benmansour, Dif, Djarbou, Grich, Khennab, Mazouzi, Mesfar, Selmi, Rebouh et Ziouache

DRB Tadjenanet: Aïb, Chibane, El-Moudéne (prêt PAC), Goumidi, Guitoune, Hadded et Nazouani

O Médéa: Ousserir et Roudine

RC Relizane: Batchali, Meddahi, Zidane et Aggoun (prêt JSS)

JS Saoura: aucun joueur libre.