USM ALGER Trois joueurs de la réserve promus en seniors

Trois joueurs issus de l'équipe réserve de l'USM Alger ont été promus en équipe fanion pour le reste de la compétition, a annoncé le club algérois hier sur son site officiel. Il s'agit du gardien de but Oussama Sifour, du latéral droit Mehdi Benchikhoune et de l'attaquant Bilel Benhamouda, précise la même source. Ces trois joueurs ont pris part à la séance d'entraînement qui s'est déroulée hier, à deux jours du match en déplacement demain à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie, dans le cadre de la mise à jour de la 23e journée du championnat. «Auteurs de belles prestations avec leur équipe et aussi avec la sélection olympique (U23), ces trois joueurs ont une chance de se révéler sous les yeux de l'entraîneur Paul Put», écrit le club. Au terme de la 24e journée, l'USMA pointe à la 4e place au classement avec 35 points en compagnie du NA Hussein Dey et la JS Saoura, à 12 longueurs du leader, l'ES Sétif. Les Rouge et Noir sont engagés en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique dont la première journée est prévue le week-end des 12, 13, 14 mai prochain.