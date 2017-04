JSM BÉJAÏA Chances minimes pour les gars de la Soummam

Par Boualem CHOUALI -

Même si les gars de Yemma Gouraya ont glané les trois points de la victoire, cette 28e journée de Ligue 2 Mobilis ne leur a pas été bénéfique sur le tableau du classement.

Les Vert et Rouge de Béjaïa qui se devaient de gagner cette rencontre face au MC El Eulma pour le compte de la 28ème journée de Ligue 2 Mobilis ont été au rendez-vous sur le terrain en l'emportant par un score de deux buts à un.

D'ailleurs, les gars de la Soummam n'ont pas attendu la deuxième mi-temps pour prendre l'avantage puisqu'ils gagnent les vestiaires avec deux buts d'avance, c'est une victoire certes nécessaire, mais qui reste insuffisante. En effet, c'est une victoire avec un arrière-goût amer suite aux autres résultats non favorables aux Vert et Rouge. Ainsi, avec les deux victoires de l'USM Blida et de l'US Biskra face respectivement à l'ASO Chlef et l'ASM Oran en déplacement de surcroît, cette victoire des Vert et Rouge reste importante, certes, pour la suite du championnat à deux journées seulement du tomber de rideau, mais elle demeure aussi insuffisante puisque le suspense perdure. C'est dire que même si les gars de Yemma Gouraya ont glané les trois points de la victoire, cette 28e journée de Ligue 2 Mobilis ne leur a pas été bénéfique sur le tableau du classement général. C'est plutôt aux deux autres clubs, l'USM Blida et l'US Biska que cette journée a été favorable, puisque ces deux clubs ont fait un grand pas pour arracher les deux autres tickets pour la Ligue 1 Mobilis étant donné que le premier ticket a été déjà pris par le Paradou AC qui a réussi une excellente saison cette année. Du coup, même si la fin des courses s'annonce des plus claires avec les longueurs d'avance prises par l'USM Blida et l'US Biskra, il n'en demeure pas moins que tout est possible lors des deux prochaines journées qui leur seront favorables puisqu'ils vont évoluer à domicile et peuvent composter leur ticket bien avant l'ultime journée du championnat. Mais pour le coach des Vert et Rouge il n'est pas question de baisser les bras, il va falloir continuer jusqu'au bout «il est vrai que cette belle victoire que nous avons arrachée haut la main devant le MC El Eulma a perdu de son goût devant les autres résultats, notamment ceux de l'USM Blida et de l'US Biskra, mais c'est aussi une victoire nécessaire pour rester dans la course à deux journées du tomber de rideau sur le championnat» avait-il laissé dire à la fin de la rencontre avant d'ajouter «nous savons que notre destin n'est pas entre nos mains après les faux pas enregistrés chez nous, notamment mais bon c'est aussi ça le football. En ce qui nous concerne nous continuerons à travailler et croire jusqu'à la dernière seconde de cet exercice». De leur côté, même s'ils ont affiché des mines plutôt crispées à la fin de la rencontre après avoir connu les résultats des autres rencontres, les joueurs de leur côté ne veulent pas lâcher prise, puisqu'ils affichent une volonté intacte de jouer leurs chances à fond. Quant aux supporters c'est plutôt la déception totale chez eux.

D'ailleurs, ils ne parlaient que des points ratés à domicile «si on compte les points ratés à domicile depuis l'entame de la saison on aurait peut-être terminé premier, sinon dauphin du leader. nous sommes vraiment frustrés car nous passons à deux doigts de l'accession, c'est bien dommage pour notre club qui mérite sa place en championnat d'élite nationale».