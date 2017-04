ASO CHLEF Le spectre de la relégation pas si loin

Par El Bouali DJILALI -

L'ASO Chlef est tombé avant-hier à domicile sur un score lourd de quatre buts à un devant l'USM Blida et complique ainsi sa situation.

Les Chélifiens n'ont pas encore assuré leur maintien avec 34 points au compteur et se retrouvent à trois points du troisième relégable, le WA Boufarik.

Mathématiquement, l'ASO a besoin de quatre points afin de ne pas tomber dans les calculs avec les clubs menacés par la relégation.

Il faut dire que les problèmes qui ont secoué le club avant le match contre l'USMB ont perturbé le groupe où les joueurs avaient lâché prise et ont joué ce match la tête ailleurs et sans volonté.

Cette lourde défaite inattendue à domicile va faire mal à l'équipe condamnée à décrocher les quatre points du maintien.

La direction du club doit trouver les solutions surtout financières pour motiver les joueurs qui ne sont pas payés depuis plusieurs mois et qui ont déjà entamé une grève mardi dernier pour réclamer leurs salaires avant d'aborder les deux dernières rencontres qui restent pour sauver la saison.