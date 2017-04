LIGUE 2 MOBILIS - 28E JOURNÉE : L'USM BLIDA ET L'US BISKRA PROCHES DE L'ACCESSION Une fin de saison "chamboulée"

Par Bachir BOUTEBINA -

Faut-il croire que l'éthique sportive a été une fois de plus, totalement «reléguée» au second plan, notamment au regard des derniers résultats en date de la Ligue 2?

Le déroulement avant-hier de la 28e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, outrageusement dominée par le Paradou AC, a été marqué par toute une série de résultats des plus «inattendus», avec au final pas moins de quatre victoires en déplacement. Une journée qui aura ainsi définitivement scellé dans le bas du classement le sort du RC Arba et celui de l'AS Khroub, alors que le troisième relégable devra être connu au terme de la 29e journée, ou bien au cours du 30e et ultime round de la saison. Une fin de championnat marquée aussi, samedi dernier, par une avalanche de buts presque sans précédent depuis l'entame de la saison en cours, avec au total la bagatelle de 29 réalisations.

La palme du jour est revenue aux Blidéens de l'USM Blida, vainqueurs chez leur voisin asnami de l'ASO Chlef sur le score «éloquent» de 4-1. L'autre performance du jour, aura été l'oeuvre des Biskris de l'USB, en battant au stade Habib Bouakeul d'Oran les Asémistes sur une large victoire de 4-2. Deux succès en déplacement, au terme desquels le club phare de la Mitidja et celui des Zibans, sont désormais sur le point de retrouver la Ligue 1 en compagnie du PAC, auteur avant-hier d'un autre succès en déplacement, aux dépens cette fois du CABBA (2-1). Toujours dans le cadre de l'accession, la JSM Béjaïa et la JSM Skikda, vainqueurs respectifs à domicile contre le MC El Eulma (2-1), et face au CRB Aïn Fakroun (4-0), semblent avoir glané des victoires «inutiles» pour l'instant, tant il est vrai que les gars de Yemma Gouraya et ceux de Tamalus, comptent désormais sur un véritable miracle, pour espérer revenir parmi les ténors de la Ligue 1. Les Béjaouis et à un degré moindre les Skikdis joueront certainement leur va-tout au cours des deux prochaines et dernières journées, en priant le ciel que l'US Biskra réalise un prochain improbable faux pas. Ce précédent week-end a en tous cas, «rattrapé» cette fois les Khroubis de l'ASK dont la relégation en division amateurs ne souffre d'aucune contestation au terme de cette saison. Reste à savoir maintenant qui du WA Boufarik, du GC Mascara, du CRB Aïn Fakroun, du MC El Eulma, et même de l'ASO et l'ASMO, sauvera finalement sa tête en Ligue 2. Pour preuve, entre tous ces clubs sus-cités, l'écart actuel ne dépasse pas quatre points. Or il ne reste plus en jeu que six points à glaner à tout prix, pour mettre fin au suspense, et un terme à une fin de championnat, devenue subitement des plus «burlesques».Faut-il croire que l'éthique sportive a été une fois de plus, totalement «reléguée» au second plan, notamment au regard des derniers résultats en date de la Ligue 2? En tous cas, les clubs déjà «en vacances», n'ont guère franchement joué «le jeu».



Classement des buteurs (Ligue 2)

Djabout (US Bikra) en tête avec 12 réalisations

L'attaquant de l'US Biskra, Adil Djabout s'est emparé seul de la première place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2 Mobilis, à la faveur du doublé qu'il a inscrit vendredi chez l'ASM Oran pour le compte de la 28e journée, portant ainsi son capital personnel à douze réalisations depuis l'entame de la saison. Le natif de Chlef (25 ans) devance l'attaquant du Paradou AC, Tayeb Meziani (11 buts), au moment où deux joueurs se partagent la 3e marche du podium, avec dix buts chacun. Il s'agit de Zakaria Naïdji, du Paradou AC et Mustapha Melika, de l'ASO Chlef, qui a inscrit son 10e but lors de cette 28e journée, ayant vu son équipe s'incliner à domicile contre l'USM Blida (4-1). Plus bas dans ce classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2 Mobilis, Hamza Ounas (JSM Béjaïa) est le seul des joueurs classés entre la 5e et la 20e place à avoir été performant au cours de cette 28e journée. Il avait transformé un penalty lors de la victoire à domicile contre le MC El Eulma (2-1). Ounas porte ainsi son capital personnel à neuf buts, grâce auxquels il s'empare seul de la 4e place, devant Cheikh Hamidi, du MC Saïda, dont le dernier but remonte à la 27e journée et qui reste donc scotché à la 5e place.