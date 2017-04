CR BELOUIZDAD Grande confusion au Chabab

Par Saïd MEKKI -

Les Belouizdadis préparent la demi-finale de la coupe d'Algérie dans une ambiance détendue

Le CR Bélouizdad traverse une «crise financière» qui se répercute sur le mental des joueurs au moment où une grande confusion règne entre les anciens dirigeants et l'actuelle administration.

La dernière sortie médiatique du président du CSA/CR Bélouizdad, Karim Chettouf dans une intervention à la Chaîne 3 de la Radio nationale a montré une dissension entre les anciens responsables au moment où l'équipe professionnelle vit une véritable «crise financière» et que des joueurs décident de sécher les entraînements à l'image de Mohamed Lamine Hamia, Fahem Bouazza, Belkacem Niati, et le gardien de but Abdelkader Salhi. Ces joueurs demandent le règlement de leur problème financier.

Ainsi, ce problème financier s'explique selon le président du CSA, Chettouf, par le fait que l'ancienne direction de l'équipe avait retiré l'argent du sponsor Ooredoo après l'avance de la saison 2017-2018.

Ce qui a fait réagir l'ancien président de la SSPA-CRB, Réda Malek, qui a indiqué, dans une interview à nos confrères du journal spécialisé Le Buteur que «sincèrement, j'étais surpris d'entendre que ma direction avait retiré l'argent d'Ooredoo et que le club ne bénéficiera pas d'argent cette saison. C'est totalement faux. J'ai laissé six milliards de centimes de la saison 2015-2016, et ce sans oublier les rentrées de 2017. Et j'ai les documents pour le prouver», a-t-il précisé. Et pour conclure Reda Malek a menacé la direction actuelle en recourant à la justice et de déposer une plainte contre le porte-parole officiel du club, Karim Chettouf, qui a déclaré dernièrement que la direction de Malek avait pris une avance sur l'argent d'Ooredoo...».

De son côté, l'administration de Hadj Mohamed Bouhafs a tenu à préciser que l'ancienne direction, celle de Réda Malek, a demandé au principal sponsor du club Ooredoo de lui faire une avance concernant la somme d'argent que devait recevoir le club pour la saison 2017-2018. et c'est ainsi que les caisses du club ont été renflouées de 5 milliards en septembre dernier (la part du club pour la saison 2016-2017).

Cinq milliards dont quatre ont été utilisés pour régulariser les joueurs avant l'entame de la saison. Après son départ, Reda Malek a donc laissé un milliard dans les caisses et ce sans compter l'avance négociée l'été dernier qui devrait arriver dans les tout prochains jours laquelle devrait permettre à la direction actuelle de payer deux ou trois salaires pour les joueurs.

Quant aux subventions de l'Etat, les responsables du club de Laâqiba doivent patienter jusqu'à étude du dossier par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) après es élections.

Et cet état de fait nécessite le rappel du problème de leadership du CSA puisque Kalem revendique la présidence alors que Chettouf annonce qu'il est le président légitime du CSA-CRB. Pour mieux comprendre la situation, il est très important de précier que le club amateur CSA Athlétique Chabab, est actionnaire majoritaire de la société par actions (SSPA) à hauteur de 75%. Au mois de janvier, le président du club sportif amateur (CSA) du CRB, Mokhtar Kalem, a tenu son assemblée extraordinaire à la salle Jasmin d'El-Madani.

Avec la majorité absolue, le président Kalem a fait passer les bilans de son mandat. Il a été procédé, par la suite, à la mise en place de la commission de candidature. Celle-ci est composée de trois personnes, qui auront à charge la collecte des dossiers des potentiels candidats à la succession de Mokhtar Kalem.

Le bilan financier du CSA fait ressortir, selon le commissaire aux comptes, des dettes de l'ordre de quatre milliards de centimes.

Et aux dernières élections au mois de février dernier les membres de l'AG ont élu Karim Chettouf comme président du CSA à la place de Mokhtar Kalem.

Sur une liste de 96 membres, le quorum a été atteint et même largement dépassé. L'élection s'est faite à bulletin secret.

51 membres ont voté pour Chettouf. Ce dernier avait comme seul concurrent Abderezzak Lafer, mais celui -ci s'est retiré à la dernière minute juste avant le début des travaux de l'assemblée générale. Seulement, intervenant sur les ondes de la Radio Chaîne 3, le directeur de la jeunesse et des sports et des loisirs d'Alger, Tarek Krach, a précisé que l'AG tenue par Mokhtar Kalem est illégale. Il doit y avoir l'autorisation de la Direction de la réglementation et affaires générales (Drag), il doit y avoir un représentant de la DJS et il doit y avoir également la certification de l'administration. De plus, aucune assemblée générale n'a été organisée depuis 2012 et donc aucun bilan approuvé et certifié n'a été fait». Et ceci explique donc pourquoi le CRB ne peut bénéficier des subventions de l'Etat.

Une opération assainissement est donc en cours au moment où l'actuelle direction du CSC peut se constituer partie civile et demander donc des comptes.

Pour le président Chettouf le registre du commerce n'est pas établi faute de retard d'agrément. Et sans celui-ci, le CSA figure majoritaire attend donc la régularisation pour rétablir la légalité. Il faut donc passer à une réunion du conseil d'administration.

Et là, il va donc falloir attendre après le déroulement des élections du 4 mai prochain pour que la DJS puisse étudier à fond ce dossier pour permettre aux responsables du Chabab de Belouizdad de travailler dans la sérénité et le calme afin de permettre au club de bien terminer la saison lui qui se trouve actuellement à la 8eme place avec 33 points au moment où il prépare la demi-finale de la coupe d'Algérie contre l'USM Bel Abbès.