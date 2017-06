CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'ESCRIME L'EN seniors avec cinq fleurettistes au Caire

Cinq fleurettistes (deux messieurs et trois dames) représenteront l'Algérie lors du 17e championnat d'Afrique d'escrime, programmé au Caire (Egypte), du 8 au 12 juin, a indiqué la Fédération algérienne d'escrime (FAE) sur sa page facebook. Chez les messieurs, Yanis Baptiste Mabed et Roman Djitli défendront l'emblème national lors de cette compétition. «Avant le départ de la délégation, la FAE avait engagé trois messieurs avant que Hamid Sintes ne déclare forfait pour cause de blessure», a précisé l'instance fédérale dans un bref communiqué. Quant à la gent féminine, elle est représentée par Anissa Khelfaoui, Meriem Mebarki et Sonia Zeboudj.