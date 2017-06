CLAUDE LEROY, COACH DU TOGO "L'Algérie a un énorme potentiel offensif"

Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, s'est dit se méfier de l'attaque de la sélection nationale, son adversaire demain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (220), dans le cadre de la 1ère journée des qualifications de la CAN 2019, affichant aussi des inquiétudes sur sa ligne défensive. «Quand vous avez devant le choix entre Brahimi, Mahrez, et Slimani et puis derrière Boudebouz, Feghouli, cela veut dire qu'ils ont un potentiel offensif extraordinaire. Après, derrière ils ont aussi de bons joueurs, à l'image d'Attal, Mandi, Medjani, Bensebaini, et Gouhlam. Idem pour les joueurs du milieu, Guedioura et Bentaleb. J'ai cité les 12, 13, 14 noms sur lesquels va s'appuyer le coach algérien avec énormément de virtuosité technique offensivement», a déclaré le technicien français. «On va penser à jouer, parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Il faut qu'on soit bien lucide sur le potentiel et la qualité de cette équipe algérienne et savoir que dès qu'il y aura un coup à jouer, alors on essayera d'aller leur causer des problèmes», a-t-il fait encore savoir. La délégation du Togo est arrivée avant-hier à Alger, après avoir livré deux matchs amicaux à Marseille, respectivement contre le Nigeria (0-3) et face aux Comores (2-0).