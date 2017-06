COUPE DE WILAYA DE BILLARD La compétition prévue du 16 au 21 juin à Mostaganem

Les épreuves de la coupe de wilaya de billard auront lieu du 16 au 21 juin à la salle spécialisée situé au centre-ville de Mostaganem,

a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération algérienne de rafle et billard (Farb). Cette manifestation sportive d'une semaine, organisée par la ligue de billard de la wilaya de Mostaganem, verra la participation de 56 billardistes des catégories poussins (12 à 14 ans), espoirs (moins de 21 ans) et seniors garçons de différents clubs de la wilaya. Le juge arbitre international, Affoun Rachid assurera la direction de cette compétition, où 32 billardistes seniors débuteront avec le déroulement des 16es de finale sur des tables de Snooker et les poussins et espoirs en jeu de huit avec les 8es et quarts de finale. La compétition est programmée en soirée à partir de 22 heures. Selon Affoun Rachid, cette manifestation sportive est inscrite au programme de la Fédération algérienne de rafle et billard, indiquant que 18 ligues de wilaya que compte la Farb disputeront cette phase durant le mois de Ramadhan. Elle constituera une étape de préparation pour les joueurs des différentes ligues avant le championnat d'Algérie, prévu du 15 au 19 juillet prochain à Chlef.